Colombia ber om hjelp for å takle stor flyktningkrise

Colombias utenriksminister, Carlos Holmes Trujillo, sa onsdag at landet strever med å håndtere den voldsomme strømmen av mennesker som kommer fra det kriserammede Venezuela. Hver eneste dag krysser flere enn 63.000 nye personer grensen.

– I dag har vi 1.296.552 personer fra Venezuela i landet vårt. Dette er det nest største antallet migranter til ett land etter antallet syrere som har reist til Tyrkia, men det er flest personer på kortest tid, sa Trujillo og la til at antallet migranter øker i takt med at situasjonen i Venezuela forverres.

Ministeren ba om at det internasjonale samfunnet går sammen for å avhjelpe den vanskelige situasjonen og bidra med ressurser. Han ba også at økt internasjonal solidaritet og flere politiske og økonomiske sanksjoner som kan bidra til president Nicolás Maduros fall. I likhet med fleste vestlige land støtter også Colombia opposisjonsleder Juan Guaidó som Venezuelas rette leder.

3,4 millioner venezuelanere har flyktet fra landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Det er ventet at dette tallet vil stige til 5,4 millioner innen utgangen av året.