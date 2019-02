Cohen: Jeg vil vise dere kvitteringer for hysj-penger fra Trump

Kongresshøringen startet klokken 16.00 norsk tid, og skjer samtidig med at Trump møter Kim Jong-un i Vietnam.

Cohen har vært Trumps personlige advokat, og beskrives som en ryddegutt for Trump.

– Forrige gang jeg vitnet foran Kongressen, kom jeg for å beskytte Mr. Trump. I dag er jeg her for å fortelle sannheten om Mr. Trump, innledet Cohen.

Han sier han angrer på at han valgte å jobbe for Trump.

– Aldri hadde jeg forestilt meg, da jeg tok jobben i 2007, at han en dag ville forsøke å bli president, lansere en kampanje på en plattform av hat og intoleranse, og faktisk vinne. Jeg angrer på dagen jeg sa ja til Mr. Trump. Jeg angrer på hjelpen og støtten jeg ga ham på denne veien, sier Cohen.

Hevder Trump brøt loven

Cohen leser opp en skriftlig vitneforklaring. Han sier her at presidenten har brutt loven etter innsettelsen 20. januar 2017.

Presidentens tidligere advokat kommer med flere kraftige angrep på Trump.

Cohen kaller Trump en svindler og rasist:

Jeg skammer meg over at jeg valgte å være med på å skjule Mr. Trumps ulovlige virksomhet i stedet for å lytte til min egen samvittighet. Jeg skammer meg fordi jeg vet hva Mr. Trump er. Han er en rasist. Han er en bedrager, Han er en svindler. Michael Cohens skriftlige vitnemål

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hysj-penger

Cohen har ikke mulighet til å gå inn på Russland-etterforskningen, siden denne er pågående. Men han kommer med en rekke opplysninger som rammer presidenten.

Han sier Trump visste om Wikileaks' lekkasjer i epost-saken som rammet Hillary Clinton under valgkampen.

Cohen var angivelig til stede da Trumps tidligere rådgiver Roger Stone i juli 2016 fortalte Trump over telefon at WikiLeaks ville offentliggjøre epostene. Den daværende presidentkandidaten svarte angivelig at det ville være flott.

Cohen sier han har gitt Kongressen kvitteringer som viser at Trump betalte penger til en pornoskuespiller for å hindre henne i å skade kampanjen.

Cohen hevder han betalte hysj-penger til pornostjernen Stormy Daniels og modellen Karen McDougal for å få dem til å holde tett om sine påståtte seksuelle forhold til Trump.

Pengene skal ha blitt refundert fra Trumps valgkamp, og det er her det ulovlige kommer inn.0

Trump har hevdet han betalte med egne penger.

Daniels fikk 130.000 dollar, og McDougal 150.000 dollar.

Stormy Daniels (t.v.) og Karen McDougal (t.h.) hevder begge å ha hatt et seksuelt forhold til Trump etter at han giftet seg med Melania. Daniels heter egentlig Stepahnie Clifford. Foto: Ethan Miller Dimitrios Kambouris / AFP

Skal i fengsel

Den tidligere private advokaten til Donald Trump skal i tre høringer.

I går var han i Senatets etterretningskomite, i dag er han i kontrollkomiteen i Representantenes hus. Høringene avsluttes på torsdag med etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Cohen er dømt for flere forhold, to måneder av den tre år lange fengselsstraffen er for at han har løyet til Kongressen. Han skal i fengsel i mai.

Trump mener dette gjør ham lite troverdig, men Cohen har varslet at han kommer med dokumentasjon.

Leder av etterretningskomiteen i Senatet, Richard Burr, sier til nyhetsbyrået Ap at komiteen vil ta grep for å forsikre seg om at Cohen forteller sannheten. Han mener komiteen vet mye mer nå enn da Cohen var deres vitne forrige gang.

Cohen har vært advokat i New York siden 1982, men en domstol i delstaten slo i fjor fast at Cohen ved å si seg skyldig i lovbrudd automatisk mistet retten til å være advokat. Tirsdag denne uken mistet han formelt bevillingen.