Cohen vil oppheve «hysjpenge-avtalen» med Stormy Daniels

Cohen betalte 130.000 dollar til Daniels en måned før 2016-valget, som del av en avtale for å hindre henne i å snakke om et påstått seksuelt forhold til Trump i 2006.

Både CNN og Wall Street Journal rapporterer nå at Cohens selskap Essential Consultants, skal ha levert inn et rettsdokument til en føderal dommer i Los Angeles, for å oppheve den såkalte «hysjpenge-avtalen» med Daniels.

– I dag har Essential Consultants LLC og Michael Cohen effektivt satt en stopper for søksmålene mot dem fra Stephanie Clifford, kjent som Stormy Daniels, sier Cohens advokat Brent Blakely til CNN.

– Oppsigelsen av fortrolighetsavtalen betyr at Clifford må betale de 130.000 dollarene hun mottok, slik som loven i California krever, fortsetter han.

Donald Trumps tidligere advokat erklærte seg i august skyldig i å ha betalt hysjpenger til to kvinner som sier de har hatt sex med Trump. Han har også hevdet at utbetalingene var på ordre fra Donald Trump.

Cohen inngikk samtidig en avtale med påtalemyndigheten, og sa seg også skyldig i banksvindel og skatteundragelse.

– Ikke mer å hente

Ifølge en kilde til CNN, er årsaken til at Cohen vil oppheve avtalen med Daniels nå, at det ikke lenger har noe å si for ham at Daniels holder munn. Hun har dessuten allerede sagt mye om den påståtte affæren med Trump i intervjuer med mediene.

Stormy Daniels sa i mars at hysjavtalen alltid har vært ugyldig ettersom Trump aldri underskrev avtalen. Ifølge hennes advokat Michael Avenatti, skal Trumps advokat Michael Cohen ha underskrevet avtalen i stedet for Trump.

Michael Cohen var i mange år Donald Trumps advokat og fikser. En som sørget for at vanskelige problem «forsvant». Før han selv ble anklaget, skrøt Cohen av at han «ville ta en kule» for Donald Trump.