CNN: Trump gir opp å få Mexico til å betale muren

Personer i Trumps overgangsteam og republikanere i Kongressen ser på muligheter for å oppfylle løftet om en grensemur uten at det må vedtas gjennom et lovforslag i Kongressen, sier tjenestemenn torsdag.

Så langt ser det ut til at de vil bruke eksisterende lover om gjerder og annen teknologi for overvåking av grensen i sør.

Kongressen vil bli bedt om å sørge for at det settes av nok penger til å drive saken videre, men uten at det fremmes et eget lovforslag om oppføring av en stor, ny grensemur.

Både tjenestemenn i Kongressen og i overgangsteamet bekrefter den planlagte fremgangsmåten, men ønsker ikke å stå fram med navn.

Anklager Trump for løftebrudd

CNN mener det er et løftebrudd dersom Trump ber Kongressen om penger til muren.

– Det vil være et brudd på ett av hans viktigste valgløfter. Trump sa gjentatte ganger at han ville tvinge Mexico til å betale for oppføringen av muren, skriver kanalen.

Steve Scalise, en ledende republikaner i Representantenes hus, vil ikke si om Kongressen vil betale for muren, men han deler Trumps ønske.

– Vi vil jobbe sammen med ham for å være sikre på at det blir gjort. Vi ønsker å bygge en mur. Han ønsker å bygge en mur.

Mexico utnevnte ny utenriksminister

Onsdag ble det klart at Mexico utnevner Luis Videgaray som ny utenriksminister

Videgaray ble tvunget til å gå av som finansminister i fjor høst etter at han organiserte Donald Trumps kontroversielle besøk til Mexico.

Han erstatter tidligere utenriksminister Claudia Ruiz Massieu, som var blant dem som var kritiske til Donald Trumps besøk i landet den 31. august.

Utnevnelsen av Videgaray blir oppfattet som et forsøk fra president Enrique Peña Nieto til å få til et godt forhold til Donald Trump når han tar over som president.

Truet med straffetoll

Trump anklager Mexico for å stjele amerikanske arbeidsplasser. Torsdag truet Trump den japanske bilfabrikanten Toyota med høy toll om selskapet går videre med planer om å bygge en fabrikk i Mexico som skal eksportere biler til USA.

«Toyota Motor sier de vil bygge ny fabrikk i Baja i Mexico for Corolla-biler til USA. NO WAY! Bygg i USA eller betal høy grenseskatt», skriver Trump på Twitter.

Toyota la i november ned grunnsteinen til den nye fabrikken i Guanajuato i det sentrale Mexico, som angivelig innebærer en investering på 1 milliard dollar.

Ford la denne uka planer om en fabrikk i Mexico på is etter å ha blitt truet av Trump.