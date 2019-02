CNN: Trump flytter milliarder til Mexico-mur tross søksmål

En ansatt i Trump-administrasjonen sier til CNN at Det hvite hus vil gå videre med planene og begynne med å hente midler fra spesifikke poster i forsvarsdepartementet og finansdepartementet.

Kongressen har kun godkjent 1,375 milliarder dollar over statsbudsjettet til diverse tiltak på grensa mot Mexico, noe som ikke er nok, ifølge president Donald Trump.

GRENSEGJERDET: I El Paso i Texas foregår utbedring av grensegjerdet. Dette bildet er tatt 22. januar i år. Foto: Eric Gay / AP

Stabssjef Mick Mulvaney i Det hvite hus sa fredag at planen er å hente 2,5 milliarder dollar fra forsvarsdepartementets program for narkotikabekjempelse, 600 millioner dollar fra et av finansdepartementets fond og ytterligere 3,6 milliarder dollar fra militære byggeprosjekter. De sistnevnte midlene skulle tilgjengeliggjøres ved å erklære nasjonal krisetilstand.

Trump-administrasjonen står for tiden overfor en rekke søksmål som anfører at presidenten brøt grunnloven da han erklærte nasjonal krisetilstand.

Seierssikker

Om presidenten på feilaktig grunnlag har erklært krisetilstand, kan det bli vanskelig for ham å ta i bruk nasjonale krisemidler fra militære byggefond for å bygge muren.

Disse andre postene er imidlertid tilgjengelige uten at det er nasjonal krisetilstand, og planen skal være å begynne med å hente midler derfra. Det hvite hus vil ikke kommentere CNNs opplysninger om dette.

Presidenten selv sa tirsdag selvsikkert at han vil gå seirende ut av søksmålene som 16 delstater leverte inn mandag mot han, der de hevder han har brutt grunnloven.

Til reportere sa Trump at han tror han kommer til å gjøre det svært bra i saken mot delstatene og at han var i sin fulle rett da han erklærte unntakstilstanden.

Krever penger tilbake fra lyntogprosjekt

Presidenten har truet med å kalle tilbake statlige midler fra California, som står i spissen for søksmålet mot hans regjering. Sammen med 15 andre stater mener de at presidentens kriseerklæring er grunnlovsstridig og har gått til domstolen for å stanse den.

GRUNNLOVSSTRIDIG: Statsadvokat Xavier Becerra i California leverte søksmålet mot presidenten tirsdag. Foto: MANDEL NGAN / AFP

California har fått beskjed om Trump-administrasjonen vil droppe støtten til delstatens lyntogprosjekt og kreve at den betaler tilbake allerede utbetalt støtte.

Beskjeden fra USAs samferdselsdepartement kommer tirsdag, dagen etter at delstatene leverte søksmålet.

California har nå fått beskjed om at delstaten både må betale tilbake 2,5 milliarder dollar som allerede er utbetalt i støtte til lyntogprosjektet, og at de innvilgede 929 millionene som gjensto ikke vil bli utbetalt likevel. Til sammen er det snakk om drøyt 3,4 milliarder dollar, eller om lag 29,5 milliarder norske kroner etter dagens valutakurs.

PROSJEKT I KRISE: Modell av Californias lyntogprosjekt foran delstatsforsamlingen i Sacramento. Foto: Rich Pedroncelli / AP

Marerittprosjekt

Toget skulle etter planen forbinde Los Angeles og San Francisco. Prosjektet er blitt et mareritt med flere fristbrudd og kostnadsoverskridelser.

Trump-administrasjonen oppgir som årsak at California ikke klarer å overholde sine forpliktelser, idet delstaten verken klarer å ferdigstille prosjektet til fristen 2022 eller å stille med økonomiske midler, der avtalen var å bidra med like mye som den amerikanske staten.

HALVFERDIG: Lyntogprosjektet er i store vansker. Her er en halvferdig bru ved Fresno. Foto: Rich Pedroncelli / AP

Guvernør Gavin Newsom og Californias transportmyndigheter har ikke kommentert saken.

Newsom sa i forrige uke at lyntogprosjektet slik det står nå «vil koste for mye og ta for lang tid» og at han ønsker å endre planene og heller å bygge toglinjer i det sentrale California i stedet.

