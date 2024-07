CNN: Iran planla attentat mot Donald Trump

Tirsdag skriver CNN at amerikanske myndigheter har fått informasjon om et planlagt attentat mot tidligere president Donald Trump.

Ifølge kanalen kom informasjonen fra én enkelt person. CNN har snakket med flere kilder som er orientert om saken.

Etterretningen har gjort at sikkerheten rundt Trump har blitt skjerpet de siste ukene, skriver CNN.

Reuters skriver også at Secret Service ble varslet om et økt trusselnivå mot Donald Trump, og at dette skal være knyttet til frykt for et mulig iransk attentat.

Iran nekter for planene, og kaller anklagene for ubegrunnede og ondsinnede, skriver Reuters.

De sier i den samme uttalelsen at de mener Trump er kriminell og at han bør bli stilt for retten. Ifølge CNN er saken det refereres til drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani, beordret av Trump i 2020.

Iran understreker samtidig at de vil gå rettens vei for å få ham dømt.

Det amerikanske forsvarsdepartementet kalte attentatet en «forsvarshandling».

Knyttes ikke til skyting

For bare to dager siden ble Trump skutt i øret under et valgkampmøte i Pennsylvania.

Det mistenkes ikke at skytingen har noen forbindelse til det mulige attentatet, ifølge kildene CNN har vært i kontakt med.

Samtidig fører dette til flere spørsmål om hvordan skytingen mot Trump kunne skje i utgangspunktet.

CNN har stilt FBI, det amerikanske Sikkerhetsdepartementet og den iranske FN-delegasjonen til USA spørsmål om planene. De har ikke ønsket å kommentere opplysningene.

Donald Trump på valgkampmøtet i Pennsylvania søndag, før han ble skutt. Foto: Evan Vucci / AP

Det vites ikke om Trump og hans sikkerhetsteam ble gjort kjent med detaljene i etterretningen, skriver kanalen.

Ifølge CNN har Secret Service advart Trump mot å arrangere valgkampmøter utendørs, som medfører større risiko enn møter avholdt inne.

Tidligere utenriksminister Mike Pompeo skal også ha vært et mulig mål for attentat-planene.

– Jeg er bekymret for Iran. Jeg tror ikke attentatet er det eneste komplottet de har mot amerikanerne.

Det sa tidligere speaker Kevin McCarthy under en pressekonferanse på det republikanske landsmøtet.

Han snakket videre om at det iranske folket er et flott folk, men at landets ledere er upålitelige.

Tidligere etterretningsleder: – Ideell kandidat for Iran

– Det er utrolig vanskelig å svare på hvor sikker denne informasjonen er, sier Ola Kaldager.

Han er offiser og tidligere leder for etterretningsgruppen E-14.

– Jeg vil tro at CNN, som andre medier, har en form for vurdering av sine kilder, hva kildene står for, hvem de er og om de har noe bakenforliggende motiver ved å stå frem med dette, sier Kaldager til NRK.

Ola Kaldager. Foto: Ola Helness

– CNN skriver at kilden til etterretningstjenesten er én enkeltperson. Hvordan ser du på det?

– Etterretningsmessig er det litt lite, men det kommer an på hvem kilden er. Om det er en person de har hatt kontakt med i flere år, som har vist seg å holde mål, da kan det være en troverdig kilde.

– CNN har såpass med ressurser, så de har sikkert folk som sjekker ut og passer på at det de publiserer er skikkelig.

Trump-tilhengere under åpningen av det republikanske landsmøtet mandag. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Han mener Donald Trump er en ideell kandidat for Iran. Han tror også at det blir mer og mer vanlig med trusler rettet direkte mot statsledere.

– Tidligere var statsledere på mange måter fredet. Det er i ferd med å endre seg, sier Kaldager.

