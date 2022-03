CNN: Eksplosjoner hørt i Kyiv

Det er uklart om det dreier seg om eksplosjoner fra russiske eller ukrainske angrep, melder CNN , men kanalens sjefkorrespondent Clarissa Ward beskriver eksplosjonene som «en endeløs strøm av tunge smell i det fjerne» og at det varte i flere minutter.

Natt til lørdag pågikk det fortsatt kamper i utkanten av hovedstaden.

Lokale myndigheter opplyser at områder i byens nordlige utkant er det farligste stedet å oppholde seg, blant annet forstedene Bucha, Irpin og Hostomel, samt distriktet Vyshorod som ligger lenger nord for byen.

Ødelagte boliger, nedslagskratre og branner kan ses på dette bildet i byen Moschun fredag. Foto: AP

Rykker nærmere Kyiv

Russiske styrker nærmer seg også Kyiv. Satellittbilder fra det amerikanske selskapet Maxar, viser militære kjøretøy som rykker stadig nærmere hovedstaden, ifølge Reuters. Bildene som skal være tatt fredag viser også at russiske styrker fortsetter å skyte med artilleri mot boligområder.

Ifølge Maxar skal en rekke bygninger være ødelagt. Bildene viser også en rekke store bombekrater ved forstaden Moschun, nordvest for Kyiv.

Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Bekrefter at Russland rykker fram

Ukrainas militærledelse bekreftet natt til lørdag at en russiske fremrykking fra nord mot hovedstaden Kyiv delvis er vellykket.

Russerne prøver, i et forsøk på å blokkere byen Tsjernihiv fra sørvest, å ta byene Sjestovytsja og Mykhailo-Kotsiubynske, som ligger rundt 15 kilometer unna, skriver den ukrainske militærledelsen på Facebook natt til lørdag.

Odesa forbereder seg på kamp

Den strategisk viktige havnebyen Odesa sørvest i Ukraina er i gang med å styrke forsvaret i påvente av russiske angrep, melder BBC.

Kraftige kamper pågår i byer langs Ukrainas sørlige kyst, og Odesa forbereder seg på at det snart kan bli dens tur. Russiske landgangsfartøy er blitt sett utenfor kysten, og flere luftfartøy har angivelig blitt skutt ned, melder BBC.

Kanalen har fått tilgang til videomateriale som viser frivillige i ferd med å forberede seg på å forsvare byen.

En ukrainsk soldat står ved et monument av hertugen av Richelieu, dekket av sandsekker for å beskytte det mot mulige ødeleggelser. Hertug Armand Emmanuel du Plesis var en fransk statsmann og guvernør i Odesa på 1800-tallet. Foto: Max Pshybyshevsky / AP

Melding om kraftige angrep i Mykolajiv

Fredag kveld ble det meldt at havnebyen Mykolajiv blir utsatt for kraftige granatangrep av russiske styrker. Videoer delt på sosiale medier viser at det brenner flere steder i byen.

Mykolajiv ligger sør i Ukraina, ved Svartehavet, mellom byene Odesa og Kherson. Lederen for den regionale administrasjonen i Mykolajiv, Vitalij Kim, sier det pågår «aktive fiendtlige handlinger» nær Gurjivka, nord for byen. Det melder CNN.

Havnebyen Mykolajiv skal være under tungt granatangrep

Flyalarm hele dagen

I flere poster på meldingstjenesten Telegram, skriver Kim at det avfyres skudd mot byen fra nordøst, og at det skytes mot sivile mål, blant annet en kafé og en boligblokk.

Det har gått flere flyalarmer i løpet av dagen. Tung artilleriild, dempet av stort snøfall, har vært mulig å høre hele dagen, skriver BBC.

I over en uke har ukrainske styrker klart å holde tilbake en russisk offensiv vestover, mot byen Odesa. Den er Ukrainas tredje største by, og den viktigste havnebyen i landet.

Dersom Mykolajiv faller, er Russland mye nærmere å kontrollere hele den sørlige kysten, noe som er svært viktig både symbolsk og strategisk for landet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: AP Langt færre evakuert

Fredag ble 7144 sivile evakuert fra ukrainske byer. Det sa president Volodymyr Zelenskyj i en tale på ukrainsk TV fredag kveld, ifølge Reuters. Det er langt færre enn onsdag og torsdag.

I talen anklaget presidenten Russland for å forsøke hindre sivile fra å rømme fra Mariupol. Han sa også at Ukraina vil forsøke levere mat og medisiner til byen lørdag, skriver nyhetsbyrået.