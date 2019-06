En video viser en gruppe smågutter som står klare til å kjøre på syklene sine. De ser muntre og engasjerte ut. Nå skal de demonstrere. Foran står Murtaja Qureiris.

Videoen ble tatt opp i 2011 i en by øst i Saudi-Arabia, og er nå offentliggjort av CNN.

Ti år gamle Murtaja skal ha brukt en megafon til å rope ut krav om menneskerettigheter. Myndighetene hevder at det utviklet seg til en voldelig demonstrasjon, noe andre aktivister som deltok benekter overfor CNN.

Tre år etter sykkeldemonstrasjonen, i september 2014, ble Murtaja Qureiris arrestert da han og familien skulle kjøre over ei bru fra Saudi-Arabia til Bahrain.

Siden har han sittet fengslet.

Både CNN og Amnesty International skriver at de har fått bekreftet at påtalemyndigheten i Saudi-Arabia krever regimes strengeste straff – dødsstraff – for Murtaja Qureiris.

Det kan bety korsfestelse eller partering etter henrettelsen.

Myndighetene i Saudi-Arabia har ikke svart på henvendelser fra CNN om denne saken.

Stor risiko for henrettelse, frykter Amnesty

– Det er opprørende og fullstendig uakseptabelt, sier Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty Norge.

Hun sier at myndighetene i Saudi-Arabia igjen viser seg som et av de mest brutale regimer i verden.

– De går ikke av veien for å hugge hodet av folk – barn og voksne – som har våget å si sin mening offentlig, sier Tin.

Ifølge Tin er det stor risiko for at Murtaja blir dømt til døden og henrettet hvis ikke verden protesterer så høylytt at saudiske myndigheter blir tvunget til å lytte av frykt for at henrettelsen kan få negative konsekvenser for landets økonomi.

Barndomsbilde av Murtaja Qureiris som nå er 18 år. Foto: Privat / European Saudi organisation for Human Rights

Flere anklager

Det rettes flere anklager mot Qureiris, blant annet skal han ha blitt med sin eldre bror Ali til en politistasjon i byen Awamiya der de skal ha kastet molotovcocktails mot bygningen.

Han er også tiltalt for å ha sluttet seg til en terrororganisasjon og for å ha deltatt i en protestmarsj i forbindelse med begravelsen til broren, som ble drept under en demonstrasjon i 2011.

Ifølge CNNs kilder nekter Qureiris for disse anklagene, og sier at tilståelser som myndighetene har vist til ble oppnådd under press.

I tillegg er Murtaja Qureiris sjiamuslim. Det er en religiøs minoritet i Saudi-Arabia på 10–15 prosent som blir systematisk diskriminert, ifølge Amnesty.

– Myndighetene tyr ofte til de mest brutale metoder for å skremme dem fra å protestere, inkludert dødsstraff, sier Ina Tin i Amnesty

I april gjorde myndighetene det kjent at 37 mennesker ble henrettet på én dag, flertallet av dem var sjiamuslimer.

Saudi-Arabia er i all hovedsak sunnimuslimsk.

Mange mindreårige fengslet

Murtaja er den yngste politiske fangen i Saudi-Arabias historie, skriver aktivistene i organisasjonen European Saudi Organisation for Human Rights på sin nettside.

Han er ikke det eneste barnet som kan bli henrettet, opplyser Amnesty Norge. Flere andre mindreårige har blitt dømt til døden fordi de tok til gatene under den arabiske våren. En av dem, Abdelkareem al-Hawaj, ble nylig henrettet.

Han ble 24 år og satt i fengsel siden han var 16.

Abdulkareem al-Hawaj, som var 16 år da han ble arrestert og henrettet da han var 24. Foto: Privat

De to siste årene under kronprins Muhammed bin Salmans ledelse har forfølgelsen av befolkningen økt, inkludert bruken av dødsstraff. Mer enn hundre mennesker har blitt henrettet så langt i år. Det mest kjente eksempelet er drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi.

– Henrettelsene og dødsdommene må tolkes som et forsøk på å skremme befolkningen til lydighet overfor den eneveldige herskeren, sier Ina Tin.