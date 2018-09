CNN: Disse 13 kan stå bak den anonyme kronikken

Det skapte kaotiske tilstander i Det hvite hus, da en anonym kronikk ble publisert i New York Times onsdag ettermiddag.

Kronikkforfatteren, som skal være en høytstående ansatt i Trump-administrasjonen, skriver blant annet:

«Jeg er en del av motstandsbevegelsen på innsiden av Trump-administrasjonen».

Trump selv skal ha blitt rasende, og krever nå et navn på den anonyme forfatteren.

Mener ett ord avslører forfatteren

Men det er ikke bare presidenten selv som lurer på hvem som står bak, og hvem som kan være med i den såkalte «motstandsbevegelsen».

På internett retter flere fingeren mot Trumps egen visepresident Mike Pence. De mener én setning i teksten kan ha avslørt ham:

«... en ledestjerne for å gjenopprette offentlighetens ære og vår offentlige samtale».

Nettbrukerne peker på ordet «lodestar», som Pence tilsynelatende hyppig tar i bruk, slik denne videoen fra en Twitter-bruker illustrerer.

En talsmann for Pence har imidlertid benektet at visepresidenten har skrevet den anonyme kronikken.

Foreslår 13 navn

Flere medier har også begynt å spekulere i hvilken ansatt i Trump-administrasjonen som står bak.

I en nettartikkel lister mediehuset CNN 13 kandidater, basert på blant annet mulige motiver personene kan ha hatt for å skrive kronikken.

Her følger CNNs 13 navn med begrunnelser fra kommentator Chris Cillizza. På bakgrunn av noen av kommentatorens forslag, er det tydelig at han har hatt et glimt i øyet da han utarbeidet listen.

Don McGahn

– McGahn, som fungerer som Det hvite hus-advokat, har allerede sagt at han ønsker å fratre stillingen. Han har også tidligere kommet på kant med Trump, da han nektet å følge presidentens ordre om å sparke spesialetterforsker Robert Mueller, skriver Cillizza.

McGahn har den siste tiden vært i flere avhør med spesialetterforsker Mueller i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Dan Coats

– USAs nasjonale etterretningsdirektør var sjokkert over at Trump inviterte Russlands president Vladimir Putin til toppmøtet i juli.

Dan Coats klarte ikke å skjule at han ble tatt på senga da en journalist i juli fortalte at Trump har invitert Putin til USA.

Kellyanne Conway

– Det hvite hus-rådgiver Kellyanne Conway har overlevd lenge i det politiske spillet fordi hun har forstått hvilken vei vinden blåser. Mannen hennes, George Conway, har i tillegg gått hardt ut mot Trumps oppførsel på Twitter under flere anledninger.

John Kelly

– Stabssjefen i Det hvite hus har flere ganger kommet på kant med Trump og synes å være på lånt tid. Kanskje han ser på dette som en siste mulighet til å tjene landet.

I mai måtte Kelly benekte at han hadde kalt president Trump en idiot foran ansatte.

Det var NBC som først meldte at åtte tjenestefolk i Det hvite hus, hevdet Kelly hadde kalt Trump en idiot ved flere anledninger.

Kirstjen Nielsen

– Den assisterende stabssjefen er en nær alliert av Kelly, som allerede har et anstrengt forhold til Trump. I tillegg skal presidenten ha skjelt henne ut i et regjeringsmøte på grunn av det store antallet papirløse flyktninger i landet.

Jeff Sessions

– Han skiller seg ut for en grunn: motivet. Ingen har blitt snakket til like nedsettende av Trump som justisministeren.

Senest i august uttalte Trump at Sessions «aldri har hatt kontroll».

James Mattis

– I Bob Woodwards nye bok gjengir han sitater som angivelig skal ha kommet fra forsvarsminister James Mattis, der han går hardt ut mot Trump. Pluss at han er en alliert av Kelly og Rex Tillerson, den tidligere utenriksministeren som Trump feide av banen.

Blant annet skal han ha sagt at presidenten har samme forståelse som en femte- eller sjetteklassing.

Fiona Hill

– Hun er en Russland-ekspert som er mye mer skeptisk til Russlands hensikter enn Trump. I tillegg skal Trump nylig ha tatt henne for å være en sekretær i et av hennes første møter med ham som omhandlet Russland.

Mike Pence

– Visepresidenten smiler og nikker lojalt i offentligheten. Det gir ham det perfekte skalkeskjulet for å skrive noe sånt i The New York Times. Han er også ambisiøs - og det er ingen tvil om at han ønsker å bli president.

Nikki Haley

– FN-ambassadøren er, som Pence, en av Trumps favoritter. Likevel er hun veldig engasjert i det internasjonale landskapet og bekymret for Trumps forhold til Russland og Putin.

«Javanka»

– Kombinasjonen av Jared Kushner og Ivanka Trump. Dette forslaget er som tatt ut av en såpeopera. Datteren har tidligere sagt at hun ville jobbe for å bli hørt av sin far, men det er lite bevis for at han faktisk har hørt på henne og ektemannen. Kan dette være en mulig måte å hevne seg på?

Melania Trump

– Meldingene hun sender til Trump når hun er misfornøyd, er umiskjennelige. «Jeg bryr meg ikke i det hele tatt. Gjør du?» Og hvis du tror at denne administrasjonen og Trump er styrt av TV-stjerner, så er i hvert fall ideen om at hun kan ha skrevet kronikken ekte reality-TV.

Nekter for å ha skrevet kronikken

Andre har også spekulert i at utenriksminister Mike Pompeo kan ha skrevet kronikken. Han har imidlertid nektet å stå bak, ifølge New York Times.

Ifølge BBC har også disse medlemmene i kabinettet benektet å ha skrevet kronikken:

Forsvarsminister James Mattis

Nasjonal etterretningsdirektør Dan Coats

Finansminister Steven Mnuchin

Assisterende stabssjef Kirstjen Nielsen

Bolig- og byutviklingsminister Ben Carson

– Slangene er overalt

Både den anonyme kronikken og de anonyme sitatene i Woodwards bok har gitt presidententen god grunn til å være paranoid.

Ifølge mediehuset Axios skal en kilde nær Trump ha sagt at presidenten ved flere anledninger har spurt hans egne ansatte om hvem han egentlig kan stole på.

– Han ville si noe som: Slangene er overalt, men vi skal bli kvitt dem, skal kilden ha sagt ifølge mediehuset.

De skriver videre at Trump i fjor skal ha båret rundt på en liste over personer han mistenkte for å lekke informasjon og motarbeide hans politiske agenda.