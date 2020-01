CNN saksøkt for ærekrenking – skuleelev får milliarderstatning

Hendinga ved minnesmerket i den amerikanske hovudstaden Washington vart filma og videoen gjekk viralt. Han vart vist på ei rekke TV-stasjonar og omtalt verda rundt i januar i fjor. Også NRK skreiv om saka, og har i ettertid gjort rettingar i framstillinga.

Eleven var på skuletur til Washington saman med medelevar frå ein katolsk skule i Kentucky. Skuleklassen, som berre bestod av gutar, skulle delta i ein anti-abort-demonstrasjon då dei støtte på ei anna gruppe demonstrantar ved Lincoln-minnesmerket. Det er denne episoden som vart filma og spreidd i sosiale medium.

Videoen viste at elevane tilsynelatande håna ein amerikansk urinnvånar og aktivist, Nathan Phillips. Phillips som er soldat-veteran, tilhøyrer Omaha-stammen og demonstrerer årleg i Washington. Andre videoer viste at det var Phillips som nærma seg skuleklassen, og at dei unge gutane først trekte seg tilbake.

Skulen trua med utvising

Skuleeleven som stod i front då Phillips kom bort til elevane, Nick Sandmann, fekk knallhard kritikk i amerikanske og sosiale medium for måten han og medelevane møtte Phillips på.

Dei to sto ansikt-til-ansikt tett oppi kvarandre, Sandmann smilande med «Make America Great Again»-caps. Elevane skal òg ha ropt slagord mot Phillips.

Dette vart tolka som hets og mangel på respekt, og fordømminga vart nær unison. Kritikken førte til at skulen trua med å utvise både Sandmann og fleire andre elevar.

Elevane frå Covington Catholic High School i Kentucky, var på skuletur til hovudstaden Washington. Foto: Lisa Cornwell / AP/NTB Scanpix

Dei som forsvarte Sandmann peika på at videoen ikkje viste heile situasjonen. Elevane sa dei vart feiltolka, og at dei ikkje hadde opptredd respektlaust. I mars saksøkte Sandmann i alt fire TV-stasjonar for ærekrenking.

Milliarderstatning

No har CNN inngått forlik med Sandmann, skriv avisa The Washington Examiner.

Summen er ikkje offentleggjort, men avisa skriv at det dreier seg om 275 millionar dollar. Det svarer til 2,4 milliardar norske kroner.

Sandman sjølv stadfestar forliket, men vil overfor avisa ikkje stadfeste summen.