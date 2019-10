CNN nekter å sende Trump-reklamer de mener er uriktige

Trump-kampanjen sammenligner nå CNN med et PR-firma for Demokratene etter at de avviste to reklamer.

Den første av dem kom med anklagene mot tidligere visepresident Joe Biden som er bevist uriktige av flere nyhetsorganisasjoner, opplyser CNN.

I reklamen beskyldes Demokratene for å forsøke å «stjele» et valg ved å starte en riksrettsprosess mot Trump.

«Joe Biden lovte Ukraina 1 milliard dollar hvis de fjernet statsadvokaten som etterforsket sønnens selskap. Men når president Trump ber Ukraina undersøke korrupsjonen, ønsker Demokratene å stille ham for riksrett,» sier stemmen i reklamen over bilder av Nancy Pelosi.

«Jeg er Donald Trump, og jeg har godkjent denne beskjeden,» sier presidenten på slutten av videoen.

Reklamen hevder også at mediene kommer logrende etter, med bilder av CNNs Chris Cuomo, Don Lemon, Jim Acosta og MSNBCs Rachel Maddow.

CNN mener fremstillingen av medarbeiderne i seg selv er grunn til å avvise reklamen.

Hevder CNN stopper sannheten

Trump har i lengre tid vært i en ordkrig med tv-selskapet.

– CNN bruker hele dagen på å beskytte Joe Biden, så det er ikke overraskende at de beskytter ham mot sann reklame også, uttaler Trump-kampanjens talsmann Tim Murtaugh.

Murtaugh vil ikke opplyse om hvilke andre selskaper som også har mottatt annonsen med Biden.

Nyhetsbyrået Ap skriver at det ikke er uvanlig å lage annonser som kampanjen vet vil bli avvist i håp om at dette skal gi mer oppmerksomhet enn om reklamen faktisk hadde blitt sendt.

En annen annonse som ble stoppet av CNN inneholdt påstander om varselet mot Trump som er blitt bestridt av etterretningsdirektøren. Annonsen omtalte også riksrettssak som et «kupp».

Veien frem til presidentvalget i USA Tirsdag 3. november skal amerikanske velgere bestemme hvem som skal lede landet de neste fire årene. Her er det viktigste datoene frem mot valget. Tredje debatt De demokratiske kandidatene møtes til den tredje TV-sendte debatten i Houston, Texas.

Fjerde debatt De demokratiske kandidatene møtes til den fjerde TV-sendte debatten. Presis dato og tid blir bestemt senere.

Femte debatt De demokratiske kandidatene møtes til den femte TV-sendte debatten. Presis dato og tid blir bestemt senere.

Sjette debatt De demokratiske kandidatene møtes til den sjette TV-sendte debatten. Presis dato og tid blir bestemt senere.

Sjuende debatt De demokratiske kandidatene møtes til den sjuende TV-sendte debatten. Presis dato og tid blir bestemt senere.

Partimøter i Iowa Iowa er den første delstaten som velger representanter til landsmøtene. Siden valget i 2016 er det gjort endringer i måten møtene arrangeres på for å gjøre det lettere for folk å delta.

Primærvalg i New Hampshire Som alltid er New Hampshire den første delstaten som holder primærvalg. De fleste kandidatene har allerede begynt å drive valgkamp i delstaten.

Partimøter i Nevada Under valgkampen i 2016 vant Bernie Sanders med 55 mot 45 prosent over Hillary Clinton.

Primærvalg i Sør-Carolina Sør-Carolina er den første sørstaten som peker ut sine delegater. Tradisjonelt er svarte velgere viktige for de demokratiske kandidatene i Sør-Carolina.

Supertirsdag Demokratene holder primærvalg i 12 delstater (Alabama, Arkansas, California, Massachusetts, Minnesota, Nord-Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont og Virginia).

Primærvalg Primærvalg i Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Ohio og Washington. Partimøter i Nord-Dakota.

Primærvalg Primærvalg i Arizona, Florida and Illinois.

Primærvalg Primærvalg i Georgia

Primærvalg Primærvalg i Puerto Rico

Primærvalg Primærvalg i Alaska og Hawaii.

Primærvalg Primærvalg i Wisconsin.

Primærvalg Primærvalg i Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania og Rhode Island.

Primærvalg Primærvalg i Kansas

Primærvalg Primærvalg i Indiana

Primærvalg Primærvalg i Nebraska og Vest-Virginia

Primærvalg Primærvalg i Kentucky og Oregon

Primærvalg Primærvalg i Montana, New Jersey, New Mexico og Sør-Dakota.

Primærvalg Primærvalg i hovedstaden Washington DC

Demokratenes landsmøte Demokratenes landsmøte arrangeres i Milwaukee i delstaten Wisconsin.

Republikanernes landsmøte Republikanernes landsmøte arrangeres i Charlotte i Nord-Carolina.

Presidentvalget Selve presidentvalget går av stabelen 3. november. Tradisjonen tro arrangeres valget den første tirsdagen etter den første mandagen i november. Vis mer

Godtok en annen annonse

En tredje annonse ble akseptert av CNN. Denne reklamen fortalte at «sumpen» hater Trump med bilder av Nancy Pelosi. «Sumpen» er en beskrivelse Trump bruker på Washington DC og dens elite, med tusenvis av byråkrater og politikere som tjener gode penger.

Reklamen viste til saker som er gjennomført av president Trump med beskrivelsen av at det kreves en tøffing for å endre Washington.

CNN har også tidligere avvist reklamer fra Trump, blant annet en med tittelen «100 dager». TV-selskapet var da ett av flere medier som ble anklaget for å drive med falske nyheter, skriver The Daily Beast.

Samlet inn over én milliard

Selv om selve presidentvalget først er om et drøyt år – 3. november – er pengeinnsamlingen til valgkampen i full gang.

Fredag opplyste Det republikanske partiet at det sammen med Trumps valgkamporganisasjon, samlet inn 125 millioner dollar – 1144 millioner norske kroner – i løpet av månedene juli til september, skriver AFP.

Det er det meste som noen gang er samlet inn på dette tidspunkt i en presidentvalgkamp i USA.

Blant demokratene har Bernie Sandes samlet inn mest i perioden med 25,3 millioner dollar, mens Elizabeth Warren følger rett bak med 24,6 millioner dollar. Joe Biden samlet inn 15,2 millioner dollar i løpet av de tre månedene.