CNN hevder å ha Cohen-opptak av Trump

Kanalen opplyser at de har fått opptaket fra Cohens advokat Lanny Davis, og sendte det på programmet «Cuomo Prime Time».

På opptaket skal man høre Trump og Cohen blant annet snakke om hvordan de kunne kjøpe rettighetene til Playboy-modellen Karen McDougals historie om en påstått affære noen år tidligere.

Karen McDougal hevder å ha hatt et 10 måneders forhold til Donald Trump. Foto: Dimitrios Kambouris / AFP

Pornoskuespilleren Stephanie Clifford skal også ha blitt betalt for å holde seg taus om en affære med Trump. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Opptaket skal ha blitt gjort i september 2016, to måneder før presidentvalget som Trump vant.

På opptaket hører man ifølge hva CNN har publisert Cohen si at han foreslår å opprette et selskap som skal brukes til å kjøpe rettighetene til McDougals fortelling fra selskapet American Media Inc.

Karen McDougal fikk opprinnelig 150.000 kroner av magasinet National Enquirer for eneretten til å omtale hennes historie, men saken ble aldri publisert. National Enquirer eies av American Media Inc., hvor en venn og alliert av Trump, David Pecker, er sjef.

I samtalen mellom Trump og Cohen blir «vår venn David» omtalt. Cohen argumenterer for at betalingen bør skje på en lovlig måte.

Videre kan man man Trump avbryte sin advokat med et spørsmål om «hvilken betaling», Cohen svarer «vi må betale» og Trump repliserer «betal med kontanter» hvorpå Cohen sier «nei, nei».

På deler av opptaket er lyden skurrete og uklar, og det er vanskelig å høre alt som blir sagt sammenhengende, inkludert Trump og Cohens fulle svar til hverandre.

Mener ingenting ulovlig er skjedd

Trumps advokat Rudy Giuliani har tidligere erkjent at kjøpet blir diskutert på opptakene, men har understreket at presidenten aldri betalte for noe.

– Det er ingen indikasjon på opptaket om at noe ulovlig er skjedd, sa Giuliani til Fox News tirsdag kveld.

Både han og Alan Futerfas, som jobber for Trump Organization, forsøker å forklare hvorfor ordet kontanter blir brukt, og sier det referer seg til finansieringen og ikke selve utbetalingen.

I opptaket referer Cohen til vedkommende som er sjef for finansene i Trump Organization, at de har snakket om hvordan et selskap som skal forestå handelen med American Media Inc., kan finansieres. Futerfas ønsker ikke å svare på om denne mulige finanseringen ville kommet fra Trump personlig eller Trump Organization.

Både Futerfas og Giuliani hevder at en gjennomføring av den omtalte transaksjonen ikke fant sted, men at en eventuell utbetaling til et stort selskap som American Media Inc. uansett ikke ville latt seg skjule.

Hevder Trump lyver

Cohens advokat mener Giuliani lyver om at Trump aldri har gjort noen utbetaling.

Lanny Davis sier de har valgt å gi fra seg opptaket slik at man kan høre den daværende presidentkandidaten si ordet «kontanter» og mener forslaget om kontantbetalingen var for å skjule spor.

– Hva frykter de? Hvorfor representerer jeg han? De frykter sannheten om Donald Trump. En dag vil han fortelle sannheten om Donald Trump, sier Davis til CNN og refererer til sin klient.

Ifølge rettspapirer er til sammen 12 ulike lydopptak beslaget i forbindelse med at FBI ransaket Michael Cohens kontor og hjem i vår. Cohen skal ha sagt seg villig til å samarbeide med etterforskerne.

Flere betalinger

Michael Cohen har også innrømmet å ha betalt 130.000 dollar til Stephanie Clifford, kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels, for at hun skulle holde tett om sitt påståtte seksuelle forhold til Trump.

Det hvite hus har nektet for Trumps eventuelle forhold til Karen McDougal og Stephanie Clifford, og at Trump kjente til betalinger Cohen skal ha foretatt.

Det vakte derfor oppsikt da tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani, da han overtok som Trumps advokat, opplyste at Trump hadde betalt tilbake det Cohen hadde lagt ut. Giuliani har senere trukket tilbake dette.