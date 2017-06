CNN hegner om ansatt etter hemmelig opptak

– Hvis den er korrekt, bringer den skam over alle medier, all journalistikk, sier Donald Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders om videoen som er lagt ut på det høyreorienterte nettstedet «Project Veritas».

Se den omstridte videoen lenger ned i saken

Trump-kampanjen, som samler inn penger til gjenvalg i 2020, bruker videoen som eksempel på hvordan republikanerne motarbeides av liberale stemmer.

I en e-post sendt til støttespillere og givere kaller komiteen CNN for den virkelige opposisjonen.

Det skjulte opptaket, og oppsigelsen til tre CNN-journalister, er en gave til presidenten, som ustanselig anklager amerikanske medier for å være uærlige og spre «falske nyheter».

I opptaket, som er gjort flere steder, snakker CNN-produsent John Bonifield om kanalens dekning av Trump og mulige forbindelser til Russland. Han sier at dekningen er styrt av seertall og at presidenten trolig har rett når han hevder det pågår en heksejakt.

– CNNs seertall er fantastiske akkurat nå, sier Bonifield i det skjulte opptaket.

I et annet klipp spør personen, omtalt som journalist i «Project Veritas», om Bonifield tror hele Russland-konspirasjonen er tullprat.

– Kan være svada. Det meste er vås akkurat. Vi har ingen gode bevis, svarer Bonifield i den redigerte videoen og legger til: de fortsette å grave.

Han hevder også at toppledelsen i CNN på et internt møte takket alle for god innsats da Trump trakk USA ut av klimaavtalen, men «nå er vi ferdig med det, la oss gå tilbake til Russland».

Det er uklart hvem «intervjueren» er og hvorfor kanalens helseprodusent snakker med ham.

Se videoen her

​«Amerikansk pravda» er overskriften på den omstridte videoen.

Den amerikanske kabel-tv-kanalen CNN sier i en uttalelse, gjengitt av USA Today, at de står ved Bonifield, som jobber med helsestoff, og at han ikke dekker saker tilknyttet Trump eller den pågående Russland-granskingen.

– Mangfold av personlige meninger er det som gjør CNN sterkt. Vi ønsker det velkommen og omfavner det, heter det.

Det hvite hus, som sliter med negative overskrifter i forsøket på å omgjøre Obamas helsereform, tok raskt tak i CNNs tabbe og det skjulte opptaket.

Pressetalskvinne Sanders gjentar presidentens frustrasjon over unøyaktig og skjev mediedekning. For første gang på en uke fikk kameraer filme pressemøtet i Det hvite hus og der kalte hun rapporteringen om Russland og Trump for «svindel», som er ment å ta oppmerksomheten bort fra andre nyheter.

Sanders sa samtidig at hun ikke kunne si hvorvidt innholdet i videoen, som angivelig forteller om CNNs vurderinger, var presist.

Også presidenten selv har tvitret om det skjulte opptaket. Han skriver at CNN har blitt fersket og spør: hva med de andre?

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Project Veritas» varsler at de har flere CNN-ansatte på bånd. Andre mediehus også kan vente seg omtale i serien nettstedet har kalt «amerikansk pravda».

Aktivisten James O'Keefe står bak videoen som hevder å eksponere CNNs arbeidsmetoder. Foto: Vanessa Gera / AP

Den konservative aktivisten James O'Keefe står bak «Project Veritas». Han er kjent for å bruke kontroversielle metoder med skjulte opptak. Trumps stiftelse ga filmskaperen $10.000, rundt 86.000 kroner etter dagens kurs, en måned før Trump lanserte sitt presidentkandidatur, skriver NBC.

Tidligere denne måneden ble han, ifølge Washington Post, saksøkt for millionbeløp for å ha infiltrert et rådgivningsselskap som jobber for demokratene. O'Keefe gjorde opptak av private samtaler og publisert utdrag, som ifølge søksmålet, er tatt ut av sammenhengen og var ment for å skade daværende presidentkandidat Hillary Clinton.