Clooney skal representere fengslede journalister i Myanmar

Det opplyser advokatfirmaet der Clooney jobber, ifølge Reuters.

– Wa Lone and Kyaw Soe Oo straffeforfølges fordi de ganske enkelt dekket nyhetene. Jeg har sett på saksmappa, og det er utvilsomt at de to journalistene er uskyldige og bør løslates umiddelbart, sier Clooney i en pressemelding fra firmaet.

Det var i midten av desember i fjor at journalistene Wa Lone og Kyaw Soe Oo ble pågrepet. De to jobber for det internasjonale nyhetsbyrået Reuters.

I starten av januar ble de to journalistene siktet for å ha brutt loven om statshemmeligheter.

Ytringsfrihet

Clooney sier utfallet av saken vil være talende for hvordan Myanmar stiller seg i saker som omhandler ytringsfrihet.

En talsmann for myndighetene i Myanmar har ikke ønsket å kommentere saken.

Amal Clooney med ektemannen, den amerikanske skuespilleren George Clooney. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Clooney har tidligere forsvart blant andre ofre utsatt for voldtekter og kidnappinger av IS-medlemmer, i tillegg til WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, og hun har vært rådgiver for Kofi Annan da han var FNs spesialutsending for Syria.

Den britiske menneskerettsadvokaten er gift med den amerikanske skuespilleren George Clooney.

Skrev om rohingyaene

De to journalistene jobbet med en sak der de undersøkte drapene på ti menn fra den muslimske rohingya-minoriteten i delstaten Rakhine da de ble pågrepet.

Reuters-journalisten Wa Lone etter en høring i Yangon i Myanmar. Foto: Thein Zaw / AP

Også to polititjenestemenn i delstaten Rakhine er anklaget for å ha brutt den samme loven.

Sikkerhetsstyrker i delstaten er blitt beskyldt for forfølgelse av rohingya-minoriteten.

Myndighetene hevder at journalistene gjennom ulovlige kanaler har fått tilgang til informasjon som de hadde til hensikt å dele med utenlandske medier.

FN: Endret karakter

Rundt 700.000 rohingyaer er drevet på flukt til nabolandet Bangladesh etter at regjeringsstyrkene innledet en offensiv i Rakhine i august i fjor.

– Voldens karakter er endret fra fjorårets vanvittige blodbad og massevoldtekter til en kampanje med lavere intensitet, sa FNs visegeneralsekretær for menneskerettigheter, Andrew Gilmour, i starten av mars, ifølge NTB.

Han hadde da møtt nyankomne flyktninger i Bangladesh.

Regjeringen i landet avviste i april i fjor FNs påstander om at landet begår grove overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten.