Clooney boikotter luksushoteller med bindinger til Brunei

De eksklusive hotellene Beverly Hills Hotel og The Bel-Air i Los Angeles i USA, The Dorchester i London og Le Meurice i Paris er blant de ni hotellene som er boikottet av skuespilleren George Clooney.

Hotellene er eid av Brunei Investment Agency som igjen er eid av sultanen i Brunei.

Landet er i ferd med å innføre pisking og henrettelse ved steining som straffemetoder for frivillig sex mellom to av samme kjønn.

Clooney forteller at han har bodd på flere hotellene, inntil han fant ut hvem som eide dem.

– Hver gang vi bor, holder et møte eller spiser middag på et av disse hotellene, legger vi penger rett i lomma på menn som vil steine eller piske deres egne innbyggere til døde fordi de er homofile, sier Clooney til CNN.

Hotellene har ikke svart direkte på kritikken, men The Dorchester i London har kommet med en pressemelding.

– Inkludering og mangfold er våre kjerneverdier, og vi tolererer ingen form for diskriminering, heter det blant annet i meldingen.

Hotellet Le Meurice i Paris har understreket at de verdsetter LHBT-rettigheter.

Elton John har gått ut og sagt at han støtter George Clooney. Foto: DANNY MOLOSHOK / Reuters

Elton John støtter boikott

Også musikkstjernen Elton John har gått ut og sagt han vil støtte boikotten.

– Jeg berømmer min venn George Clooney for å gå ut mot diskriminering av homofile i Brunei – er sted hvor homofile blir brutalisert, eller det som verre er, skrev Elton John på sin Twitter-profil.

De nye lovene skal etter planen tre i kraft neste uke, men ble vedtatt allerede i desember av landets minister for religiøse anliggender.

Lovendringene, som innfører pisking og henrettelse ved steining som straffemetoder for voldtekt og sodomi, men også for frivillig sex mellom to av samme kjønn, er godkjent av sultanen.

Ulovlig med sex mellom to av same kjønn

Frivillig sex mellom to av samme kjønn er allerede ulovlig i det oljerike sultanatet i Sørøst-Asia og kan gi opptil ti år i fengsel.

De aller fleste av Bruneis 500.000 innbyggere er muslimer, og landet har de siste årene beveget seg tydelig i en mer konservativ retning.

Sultan Hassanal Bolkiah II har sittet på tronen siden 1967. Han har også vært statsminister siden landet fikk sin fullstendige uavhengighet fra britene så sent som i 1984.

Han innehar også en rekke andre ministerposter og regnes som en av verdens rikeste personer.