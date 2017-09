Clinton: – Det ble en del hvitvin

– Det er fortsatt veldig smertefullt. Det gjør veldig vondt, sier Clinton i et intervju med den amerikanske TV-stasjonen CBS som NRK har fått tilgang til.

Clinton forteller at hun forsøkte å døyve smerten ved valgnederlaget ved frenetisk rydding i klesskapet, gå lange turer i skogen, leke med hundene sine, og yoga.

– Og, du vet, min andel av Chardonnay, sier Clinton i det åpenhjertige intervjuet.

Hillary fortellet om sjokket da det ble klart at hun hadde tapt valget. Hun slang seg ned på sengen på hotellrommet og orket ikke møte velgerne.

– Jeg hadde ikke engang skrevet noen taper-tale, men bare jobbet med vinner-talen, sier Clinton.

Russisk innblanding i valget

Hillary Clinton hevder at medarbeidere rundt Donald Trump bidro til russisk innblanding i presidentvalget.

Hillary Clinton mener det demokratiske partiet ikke forstod velgernes frustrasjon. Foto: Paul J. Richards / AFP

Clinton mener det ikke er tvil om at Russlands president Vladimir Putin ønsket at hun skulle tape og at han ønsket at Trump skulle vinne.

Demokratenes presidentkandidat hevder videre at det ikke er noen tvil om de økonomiske båndene mellom Trump og Russland.

– Jeg er heller ikke i tvil om at Trumps valgkamp og andre i hans krets sto virkelig hardt på for å skjule sine forbindelser til Russland, sier Clinton til USA Today.

Forstod ikke velgernes frustrasjon

Clinton påtar seg ansvaret for sin egen valgkamp og for at hun mistolket velgernes sinne

og frustrasjon, for sine utfall mot kullgruvearbeidere og Wall Street og for den dustete feilen hun selv begikk da hun brukte en privat epostserver mens hun var utenriksminister.

De omstridte e-postene

Men Clinton tillegger også andre en del av skylden, blant dem senator Bernie Sanders, og fremfor alt FBI-sjef James Comey for hans håndtering av granskingen av Clintons eposter.

– Den viktigste feilen jeg gjorde var å bruke min personlige e-postkonto, sier Clinton.