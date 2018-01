Clinton-rådgjevar meldt for seksuell trakassering – fekk behalde jobben

Det er The New York Times som avslører historia frå presidentkampen i 2008. Clinton trassa sin eigen kampanjesjef, ifølgje fire ulike kjelder avisa har snakka med.

Det demokratiske partiet undersøkte skuldingane i 2008. Dei gjekk blant anna gjennom ei rekkje epostar som Strider sende til den unge kvinna medan dei delte kontor. I tillegg til upassande epostar, skal kvinna ha rapportert til partiet at Strider masserte skuldrane hennar og kyssa henne på panna.

Etter at skuldingane om seksuell trakassering kom, vart advokaten Burns Strider permittert utan lønn og fekk ordre om å gå i terapi. Den unge kvinna som skal ha blitt utsett for trakasseringa, fekk ein annan jobb i partiet.

Clinton svarer på Twitter

Fredag kommenterte Hillary Clinton saka på Twitter. Ho svarer ikkje på kvifor ho skjerma Strider i 2008. I staden skriv ho at ho ringde kvinna som blei trakassert, for å seie at ho er stolt over at ho fortalde historia.

– Vi fortener å bli høyrt, skriv Clinton på Twitter.

Twittermeldingane kjem etter at The New York Times avslørte at Clinton nekta å gje rådgjevaren sparken, trass anbefalingar frå kampanjesjef Patti Solis Doyle.

Kjempa mot Obama

Våren 2008 kjempa Hillary Clinton mot Barack Obama for å bli Demokratane sin presidentkandidat. I august same året kasta Clinton inn handkledet. Ho gav si støtte til Obama og bad det demokratiske partiet samle seg om han som presidentkandidat.

Hillary Clinton gjesta talkshowet til Stephen Colbert då ho prøvde å bli demokratane sin presidentkandidat i 2008. Foto: Charles Dharapak / Ap

Seinare fekk Clinton jobben som utanriksminister i USA, under Obama.

Fekk ny jobb for Clinton

Fleire aviser i USA har prøvd å få ein kommentar på saka frå Burns Strider, men han har ikkje svart.

Under valkampen i 2016 fekk Burns Strider på ny ei sentrale rolle for Clinton. Då jobba han for ei av gruppene som kjempa for at Clinton skulle bli president. Etter nokre månader fekk han sparken. På ny kom det blant anna skuldingar om trakassering av ein ung kvinneleg kollega.

Kvinna som skulda Strider for seksuell trakassering i 2008 har ikkje snakka offentleg om det som skjedde. Ifølgje The New York Times signerte ho og dei andre som jobba i kampanjen til Clinton ei kontrakt for å hindre at dei snakka offentleg om interne saker.

