Clinton leste kontroversielle e-poster for kunstens skyld

I 2015 avslørte New York Times at Hillary Clinton sendte og mottok jobbrelaterte e-poster via sin private e-postadresse, mens hun var utenriksminister i USA.

Samme år kunngjorde Clinton at hun stilte som Demokratenes presidentkandidat, men e-post-skandalen hang ved henne helt fram til målstreken. Kort tid før valgdagen, gjenåpnet FBI etterforskningen av Clinton-e-postene, for så å henlegge den to dager før amerikanerne skulle gå til urnene.

Clinton hevdet selv i etterkant at det nettopp var den siste etterforskningen som kostet henne valgseieren.

Replika av skrivebord

I Italia har de kontroversielle e-postene fått ny liv, denne gang som del av en kunstinstallasjon i Venezia.

Den amerikanske kunstneren Kenneth Goldsmith har bygd en replika av skrivebordet fra Det ovale kontor og stablet 62.000 sider med utskrifter fra Clintons e-post-korrespondanse på bordet.

Kunstverket er et åpenbart spark mot president Donald Trump. På prosjektets nettsider blir bunken med epostutskrifter beskrevet som noe lite imponerende, i kontrast til Trumps forsøk på å gjøre dem monumentale.

«Goldsmith skaper et monument over Trumps dårskap og svertekampanje mot Clinton. I en atmosfære i skjæringspunktet mellom et bibliotek, en teaterscene og en ambassade blir det digitale byråkratispråket forvandlet til et litterært verk», heter det videre.

Fikk besøk av hovedpersonen

I forkant av utstillingen gikk det rykter om at Clinton selv var interessert i å besøke den, noe kurator Francesco Urbano Ragazzi og kunstneren trodde var fleip.

Men tirsdag troppet den tidligere presidentkandidaten opp for å hilse på kunstnerne, og satt seg ned bak skrivebordet for å lese noen sider.

– Alle ble veldig begeistret over besøket. Jeg tror settingen ble så spesiell at mange av kundene trodde hun var en imitator, sier Ragazzi til Huffington Post.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kunstneren selv skriver i et innlegg på Twitter at Clinton så ut til å sette pris på kunstverket.

– Clinton sa at utstillingen var et ytterligere bevis for at det ikke finnes noe feil eller kontroversielt i disse e-postene. Det gjør dem tilgjengelig og lar alle som vil få lese dem. Hun la til at hun også synes e-postene er svært kjedelige, skriver Goldsmith.

Golsmith sier til avisen at Clinton tilbrakte en times tid sammen med dem, og at han håper hun forstår at intensjonen bak verket er en kjærlig hyllest.

Clinton har selv kommentert besøket slik på Twitter.

– Fant e-postene mine på Veneziabiennalen. Noen må varsle Republikanerne, skriver Clinton med et bilde av seg selv ved kunstverket.