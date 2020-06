CIA rekrutterer spioner via nettvideo

– Det trengs bare en liten bit ny informasjon ... av utenlandsk etterretning ... så kan alt endre seg, sier en CIA-offiser i et klasserom fult av det som skal forestille ferske agenter. Scenen er hentet fra en reklamefilm som CIA lanserte denne uken.

CIA eller Central Intelligence Agency er en føderal etterretningsorganisasjon i USA med hovedansvar for etterretning og kontraspionasje utenlands. Nå bruker de internett for å rekruttere nye agenter i aldersgruppen 18 til 35 år.

– Start en karriere ved CIA og gjør mer for landet ditt enn du noen gang drømte var mulig, avslutter CIA-offiseren i det som i høy grad kan minne om en Hollywood-film med en dose patriotisme.

Likheten til den amerikansk drama- og spionserien «Homeland» som har gått sin seiersgang både i USA og Norge over åtte sesonger er også slående.

Vanligvis har etterretningsorganisasjonen lett etter fremtidige spioner på tradisjonelle jobbmesser. Det forteller Nicole de Haay som er talskvinne i CIA til nyhetsbyrået Reuters.

Nå går CIA nye veier med en reklamefilm på 90, 60 og 15 sekunder som de sender over hele landet i det som er mulig av underholdning, nyheter og livsstils strømmetjenester på nett.

Over 70 prosent av husholdningene i USA har i dag minst ett abonnent på Netflix, Amazone Prime eller Hulu, viser undersøkelser.

– For å nå de aller beste kandidatene nytter det ikke lengre å holde seg til de tradisjonelle rekrutteringsmetodene, sier Nicole de Haay.

Mange vil bli spioner

CIA-direktør Gina Haspel må konkurrere med Silicon Valley for å få tak i de beste spionene. Nå håper hun Hollywood inspirerte reklamefilmer på nett vil trekke til seg de beste hodene. Foto: Joshua Roberts

I en tale ved Auburn University i fjor sa CIA-direktør Gina Haspel at de hadde det beste rekrutteringsåret på tiår, selv om hun ikke oppgav hvor mange som søkte til dem. Men hun ønsket å gjøre byrået «til et prioritert satsing for flest mulig i USA».

At interessen for å jobbe hos CIA er stor kan tidligere CIA-direktør, Michael Vincent Hayden bekrefte. I en Youtubevideo forteller han om det siste året han var sjef for CIA i 2008. Da mottok de 160.000 jobbsøknader. Samtlige hadde fylt ut det omfattende papirarbeidet som kreves for å kunne søke.

Hayden har følgende tips til kriterier søkere bør oppfylle for å være aktuelle:

Kunne et annet språk flytende

Ha vært bosatt i et annet land og kunne landets kultur

Ha reist mye

Livserfaring

Ha suksess i det man driver med

Med reklamevideo på nett og TV, håper CIA å utvikle et bedre, mer mangfoldig spionkorps. Samtidig forteller CIA direktør Gina Haspel til New York Times at det er blitt tøffere konkurranse om de beste hodene.

CIA må konkurrere med Silicon Valley som hele tiden leter etter folk til å utvikle de beste metodene for å spionere og hacke.