CIA og FBI: – Russisk innblanding like intens nå som i valgkampen

Lederne for CIA, FBI, NSA og tre andre amerikanske etterretningsorganisasjoner er

USAs nasjonale etterretningsdirektør Dan Coats er bekymret over Russlands fortsatte innblanding i amerikansk politikk. Han deltok i en høring i Senatet tirsdag kveld. Foto: Aaron P. Bernstein / Reuters

samstemte i sin oppfatning av at Russland gjør like mye for å skade amerikansk politikk i dag som i valgkampen i 2016.

Uttalelsene ble gitt under en høring i Senatet om de største truslene mot USA.

– Ikke i noen deler av samfunnet har vi sett bevis for noen betydelig endring i russernes atferd, framholdt USAs nasjonale etterretningsdirektør Dan Coats.

CIA-sjef Mike Pompeo sa i høringen i Senatet at CIA har informasjon om at Russland forsøker å påvirke mellomvalget i november. Foto: Chip Somodevilla / AFP

– Vi har allerede sett russisk aktivitet og intensjoner om å forsøke å påvirke det neste valget, advarte CIA-direktøren Mike Pompeo, mens NSA-direktør Michael Rogers sa at russisk innblanding ikke kommer til å endre seg eller stanse.

Propaganda og «falske nyheter»

Amerikanske etterretningsorganisasjoner konkluderte i fjor med at russiske myndigheter sto bak en omfattende kampanje for å hjelpe president Donald Trump og motarbeide Hillary Clinton i valgkampen i 2016.

Kampanjen skal ha omfattet hacking, lekkasjer og spredning av «falske nyheter» på sosiale medier.

FBI-sjef Chrsitopher Wray deltok sammen med andre etterretningssjefer i en høring i Senatet. Wray er bekymret over at Russland fortsatt blander seg inn i amerikansk politikk. Foto: Leah Millis / Reuters

– Vi forventer at Russland fortsetter å bruke propaganda, sosiale medier og sympatiske talsmenn for å forsøke å påvirke valget, heter det fra etterretningstjenesten.

Over et år etter at Russlands innblanding i valget ble kjent, har ikke etterretningstjenesten kunnet si noe om hvordan de skal bekjempe dette eller hvordan Moskva kan straffes.

Jobber sammen mot Russland

Ingen ville svare direkte på et spørsmål fra den demokratiske senatoren Jack Reed om Trump har bedt dem om tiltak.

– Men vi har en betydelig innsats som jobber for å hindre russisk innblanding. Det er ikke bare vår innsats, det er absolutt alle etterretningstjenestenes innsats, sa CIA-sjefen uten å ville røpe detaljer om hvordan de jobber.