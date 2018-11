Chile starter tilbakesending av migranter

Bare det siste året har det kommet ett hundre tusen migranter fra Haiti, i følge Chiles grensepoliti. Også migranter fra den Dominikanske republikk har Chile som hovedmål.

Det er mer enn det Sør-Amerikanske landet kan bære.

For selv om landet ikke har like streng grensekontroll som USA og andre destinasjoner Haitiere før ville reist til, står ikke jobbene i kø:

– Det er vanskelig å finne arbeid. Det er derfor jeg drar tilbake, sier Kanda.

Hun er en av rundt ett tusen migranter fra Haiti som til nå har skrevet seg på lista over frivillig retur.

Samtidig forplikter hun seg til ikke å reise til Chile på ni år.

– Jeg savner moren min, søsteren, broren og til og med faren min, sier en ung mann, som også står klar til avreise.

En migrant viser Haitis flagg mens han venter på å reise hjem. Han er en av 165.000 haitiere som har forsøkt lykken i Chile Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Les også: Migranter stormer grenseporten

Fraktet i presidentens fly

Den «humanitære planen for retur» ble lansert i midten av oktober, og onsdag var den første gruppen klar til å dra.

Myndighetene i Chile betaler returen, og det var ikke et hvilket som helst fly de første 175 haitere fikk reiste med.

Flyvåpnet stilte det presidenten vanligvis reiser med til disposisjon.

Stor fattigdom

Haiti er Amerikas fattigste land etter mange år med vold og ustabilitet. Landet ble rammet av et enormt jordskjelv for åtte år siden, som førte til at tre millioner mennesker ble avhengige av nødhjelp.

Kritikere mener det er diskriminerende å sende migrantene tilbake til den karibiske øya, og påstår at de blir tvunget til å dra.

Chiles regjering avviser anklagene og kaller returene frivillig.

– På denne turen er det ingen barn. Det er menn og kvinner som ikke har klart å finne en fremtid i landet, sier statssekretær Rodrigo Ubilla i innenriksdepartementet.