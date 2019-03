Chile og Norge sammen mot klimaendringer

Kystnasjonen i nord besøker kystnasjonen i sør.

Tirsdag kveld ankom kong Harald og dronning Sonja Chiles hovedstad, Santiago, der de ble møtt med rød løper og trompetspill fra æresgarden.

Sier klimaendringer truer

I dag er fokuset vendt mot havet. Nærmere bestemt diskusjonen knyttet til de sørligste havene rundt Antarktis. Etter å ha minnet om at de to nasjonene har hatt et godt forhold i over 100 år, kom kongen raskt inn på det nære forholdet begge landene har til havet.

– Vi er avhengig av sjøen og har en felles forståelse for hvor viktig det er å ha en levedyktig bruk av ressursene der, sa kong Harald.

Kongen snakket også om Antarktis og klimaendringer.

– Klimaendringer er uten tvil en av de største truslene verden står overfor slik vi kjenner den. Vi setter pris på at Chiles regjering har forpliktet seg til å redusere utslippene, sa han under en tale i presidentpalasset.

Signert klimaerklæring

Kongen sa at de to landene også her var opptatt av bærekraftig utvikling og bevaring, gjerne gjennom et internasjonalt samarbeid.

Den chilenske presidenten Sebastián Piñera påpekte at Norge og Chile faktisk er naboland med en felles grense i Antarktis, og at sa at landene er store produsenter av laks.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har på vegne av Norge signert en hav- og klimaerklæring som Chile har tatt initiativ til.

Kong Harald og dronning Sonja ble tatt imot av Chiles president Sebastián Piñera og hans kone Cecilia Morel i presidentpalasset i Santiago. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Greenpeace: – Norge oppfattes som en flaskehals

Både Chile og Norge er med i kommisjonen som for ti år siden vedtok å opprette et nettverk av marine verneområder i Sørishavet. Siden den gang har Chile vært klar til å gjennomføre vedtaket om vern, mens Norge har avventet.

– Internasjonalt oppfattes Norge av mange som en sinke, en flaskehals. Det kan virke som Norge er mer opptatt av å bruke disse havområdene, enn å verne dem, sier Stefan Norris, rådgiver i Greenpeace om Antarktis.

Med på statsbesøket er utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp), i tillegg til en næringslivsdelegasjon på 70 representanter fra både store norske selskaper og små gründere.

ANTARKTIS: Kong Harald var selv på besøk ved forskningsbasen Troll i Antarktis i 2015 Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Greenpeace følger tett med på statsbesøk i Chile, og ber delegasjonen høre på vertskapslandet.

– Det et enormt havområde som er uberørt, der det lever hval, sel og pingviner – et fantastisk dyreliv. Det er et karbonlager av dimensjoner som vi ønsker å få vernet for fremtiden, sier Norris til NRK.

VERNEVERDIG: Hvor store deler og hvordan Sørishavet rundt Antarktis skal vernes har vært diskutert de siste ti årene, med Norge og Chile i spissen. Foto: Reuters/NTB scanpix

Norges havutsending: – Vi må være treffsikre

I anledning statsbesøket er tidligere klimaminister Vidar Helgesen Norges «havutsending» i Santiago.

– Vi har en økosystembasert tilnærming til dette, det viktigste spørsmålet når man skal verne områder er å ikke bare sette et tall, men at man verner der det er verdier å verne, sier Helgesen til NRK.

Han presiserer at enkelte land som Russland og Kina motsetter seg vern av disse områdene.

– Da forsøker vi å legge frem forslag om flere utredning og bedre forskning slik at argumentene for vern blir bedre dokumentert. Det kan til syvende å sist ende med et større verneområde. Nå er det splitter nye forskningsskipet Kronprins Haakon i dette området, for å nettopp kartlegge ressursene. På den måten er vi mer treffsikkert på hva slags tiltak vi skal sette inn for å verne.

SPLITTER NYTT: Prinsesse Ingrid Alexandra døpte forskningsskipet Kronprins Haakon, i november 2018 i Tromsø. Nå er skipet i Sørishavet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Greenpeace sier Norge oppfattes som en sinke?

– Jeg tenker det er en ganske grotesk feilinformasjon som særlig Greenpeace har ledet an. I fjor ville det ikke blitt noen avstemning om vern av disse havområdene, fordi særlig Russland og Kina gjorde det klart at de var mot. Da var det ikke noe poeng å drive dette frem mot votering, sier Helgesen.

HOLDE DISKUSJONEN VARM: Norges havutsending Vidar Helgesen mener det er viktig å holde diskusjonen om vern varm, ettersom Kina og Russland er skeptiske. Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

Han mener fokuset da ble å holde diskusjonen varm.

– Det norske tilbudet ble å bidra til mer kartlegging av ressursene slik at vi får et bedre faktagrunnlag for å ta diskusjonen videre på.

Delegasjonen med kongeparet i spissen, skal være i Chile til søndag. Besøket markerer 100 år med diplomatiske forbindelser mellom landene.