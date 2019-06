«Vi skal spise opp dette hele måneden», heter det på forsiden av den siste utgaven av det franske satiremagasinet, som kom i salg onsdag denne uken.

Teksten, som sikter til den massive oppmerksomheten fotball-VM får i franske medier, er ledsaget av en tegning av et kvinnelig kjønnsorgan, med en liten fotball øverst.

Den siste utgaven av satiremagasinet Charlie Hebdo handler om fotball-VM. Foto: Charlie Hebdoe / Skjermdump

I en kommentarartikkel kritiserer magasinet kommersialiseringen av fotballen. Samtidig stilles det – om enn på en noe abstrakt måte – spørsmål ved graden av likestilling innen moderne idrett, skriver Reuters.

Forsidetegningen har i alle fall bidratt til at det nå pågår en debatt om likestilling innen idretten i Frankrike. Flere mener imidlertid at tegningen går for langt.

– Jeg synes den er søplete, skitten og absolutt ikke representativ for arrangementet, altså fotball-VM for kvinner, sier franske Amele Ait Alla til videonettstedet Ruptly.

Amerikansk spiller reagerer

Den amerikanske midtbanespilleren Samantha Mewis reagerte med vantro da hun ble gjort oppmerksom på tegningen av nyhetsbyrået Reuters.

– Jøsses! (Yikes, red.anm.) Dette er absolutt ikke slik omtale vi ønsker å se, sier Mewis, som samtidig innrømmer at hun sliter litt med å tolke hva tegningen skal bety.

Flere Twitter-brukere skriver nå at de «ikke lenger er Charlie», og sikter med det til støtten satiremagasinet fikk i sosiale medier etter terrorangrepet i 2015. Tolv personer ble drept i et angrep på magasinets redaksjonslokaler.

Fakta om terrorangrepene i Paris Ekspandér faktaboks Væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris om kvelden fredag 13. november. 130 personer ble drept og 351 såret, 98 av dem alvorlig.

Konsertlokalet Bataclan: 89 personer ble drept da tre gjerningsmenn stormet lokalet en time ut i konserten med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal og skjøt rundt seg. To av angriperne sprengte seg selv da politiet stormet lokalet. Den tredje ble skutt av politiet.

Fotballstadion Stade de France: Tre selvmordsbombere og en forbipasserende mistet livet i tre eksplosjoner ved stadionet.

Restauranten La Belle Equipe: 19 personer ble drept da gjerningsmenn åpnet ild fra en svart Seat.

Restauranten Le Petit Cambodge og baren Le Carillon: Minst 15 personer ble drept da angriperne skjøt mot restauranten og baren. Ifølge vitner ankom de i en svart Seat Leon.

Pizzeriaen Casa Nostra: Fem personer ble drept da angripere skjøt mot restauranten. Også her kom gjerningspersonene i en svart Seat.

En selvmordsbomber sprengte seg på Boulevard Voltaire, nær Bataclan. En person ble alvorlig såret. * Det siste av de 130 dødsofrene døde av skadene på sykehus 20. november.

Alle gjerningsmennene unntatt en, Salah Abdeslam, ble drept eller sprengte seg i luften under aksjonen. (NTB)

«Jeg er ikke lenger Charlie»

Bakgrunnen for at magasinet ble pekt ut som mål for IS-terrorister, var en vitsetegning av profeten Mohammed.

Selv om tegningen i utgangspunktet var omdiskutert, var støtten magasinet fikk av tilhengere av ytringsfrihet etter angrepet massiv.

Slagordet «Je suis Charlie» (Jeg er Charlie) ble flittig brukt i sosiale medier over store deler av den vestlige verden, også her i Norge. Nå skriver enkelte franskmenn på Twitter «Je ne suis plus Charlie» (Jeg er ikke lenger Charlie).

– Jeg anser meg selv for å være en feminist, og jeg mener det er viktig å være i stand til å le av seg selv, men dette er for mye. Det er ikke subtilt, samtidig er det noen ganger greit å kunne le av noe som ikke er subtilt, sier pariserinnen Odile til Reuters.

Norges Kristine Minde, Vilde Bøe Risa og Maria Thorisdottir etter 2-1 tapet i VM-kampen i fotball for kvinner mellom Frankrike og Norge på Allianz Riviera i Nice. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ikke unikt

Flere franskmenn har også bedt likestillingsminister Marlène Schiappa om å engasjere seg, men hun har foreløpig ikke kommentert saken, skriver Reuters.

Det har heller ikke lyktes nyhetsbyrået å få en kommentar fra arrangørene av årets VM i fotball.

Samtidig får også magasinet støtte av flere Twitter-brukere.

– Jeg for min del er veldig glad for at de har kvinnefotball på forsiden. Det er nok et bevis på at dette arrangementet er viktig, i en verden som domineres av menn, skriver Twitter-brukeren @PulleyFume.

Twitter-kontoen til TV-programmet #Quotidien påpeker at Charlie Hebdo også flere ganger har gått kroppslig til verks for å harselere med herrenes mesterskap i fotball.