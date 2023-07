Van Houten, som er i 70-åra, har sete i fengsel i 53 år.

Ho vart dømd til livstid for å ha hjelpt Charles Manson med å drepe Leno LaBianca og kona hans Rosemary i Los Angeles i 1969.

Prøvelauslating

Fem gonger sidan 2015 har ei nemnd for prøvelauslating oppmoda at Van Houten kan setjast fri.

Likevel har California-guvernør Gavin Newson og forgjengaren hans Jerry Brown avvist oppmodinga.

No har Newson snudd, noko som gjer at Van Houten blir sett fri.

I mai kom ein ankedomstol fram til at Leslie Van Houtens sterke anger, innsats for rehabilitering, realistiske framtidsplanar, støtte frå familie og gode oppførsel tilseier at ho burde kunne setjast fri. Foto: AP

Advokaten til Van Houtens, Nancy Tetreault, seier at klienten hennar forlét kvinnefengselet i California tidleg tysdag morgon.

Ho vil sannsynlegvis vere på prøvelauslating i tre år.

Instruerte tilhengarane

Charles Manson leia på sekstitalet ei kult med såkalla «blomsterbarn» som han omkransa seg med. Svært mange var unge kvinner.

Den sektliknande gruppa vart kalla «Manson-familien» og stod bak minst ni drap i Los Angeles-området i 1969.

Blant anna stod dei bak drapet på filmskodespelaren Sharon Tate, som var den gravide kona til regissøren Roman Polanski.

Van Houten var sjølv berre 19 år då ho og tre andre tok seg inn i huset til ekteparet Leno og Rosemary Labianca i Los Angeles i 1969.

Sektleiaren skal ha bunde fast ekteparet før han sende inn sektmedlemmane for å utføre sjølve drapa.

Susan Atkins, Patricia Krenwinkel og Leslie Van Houten på til rettssalen i 1970. Dei har alle tre symbolet X i panna, som er kjenneteiknet til Manson-tilhengarane. Foto: AP

Vart dømd til livstid

Charles Manson vart først dømd til døden, men vart så dømd til ni livstidsdommar for drapa då dødsstraff vart avskaffa i delstaten.

Han døydde i fengsel 2017.

Charles Manson på veg til rettssalen 4. desember 1969. Foto: Ap

Målet til Manson var å starte ein rasekrig som han gav namnet «Helter Skelter», ei nemning han tok frå ein Beatles-song med same namn.

Påtalemakta hevda at han håpa at svarte amerikanarar ville få skulda for drapa i Los Angeles-området for å auke spenninga mellom rasane.

Han skal også ha overtalt tilhengjarane sine om at han var reinkarnasjonen av Jesus.

Ny verd

Under fengselsopphaldet tok Van Houten både utdanning, og jobba undervegs som rettleiar for andre innsette.

Det neste halvåret skal ho bu på ein institusjon for tidlegare innsette.

Der skal ho lære seg å navigere i ei heilt anna verd enn den ho forlét for over 50 år sidan, ifølge advokaten hennar.

– Ho må lære seg å bruke internett. Ho må lære seg å betale utan kontantar. Det er ei helt annan verd enn då ho gjekk inn, seier Nancy Tetreault til nyheitsbyrået AP.