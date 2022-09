– Jeg snakker til dere i dag med følelser av innstendig sorg. Gjennom hele sitt liv var Hennes Majestet Dronningen, min elskede mor, en inspirasjon og et eksempel for meg og hele min familie.

Slik åpnet Kong Charles sin tale til folket fredag kveld, som ble kringkastet til publikum over hele verden.

– Dronning Elizabeth var et liv godt levd. En lovnad om skjebne oppholdt, og hun er sørget dypt over etter sin bortgang. Hennes lovnad om livslang tjeneste fornyer jeg til dere i dag.

Så svarte han på et spørsmål mange har sittet med siden i går ettermiddag: Prins William blir den nye prinsen av Wales.

– I dag er jeg stolt av å erklære ham prins av Wales, en tittel jeg har vært svært privilegert av å bære gjennom store deler av livet mitt, sa kong Charles i en TV-sendt tale fredag.

– Med Catherine ved siden av seg, vet jeg at vår nye prins og prinsesse av Wales vil fortsette å inspirere og lede våre nasjonale samtaler, sier han videre.

– Til min kjære mamma, mens du begynner din siste store reise til min kjære pappas side, vil jeg bare si dette: takk.

– Takk for din kjærlighet og hengivenhet til vår familie og familien av nasjoner du har tjent i alle disse årene. Må hærskarer av engler synge deg til hvile.

Kongen ble introdusert av Andrew Tremlett, dekan i St. Paul-katedralen og prest i den engelske kirken.

Et stort øyeblikk

– Det er en enestående situasjon, og han har tilbrakt hele sitt 73-årige liv med venting på det som skulle komme.

Det sier Øivind Bratberg, statsviter ved UiO og Storbritannia-kjenner, om Storbritannias nye konge, Charles III.

Torsdag kveld kom nyheten om dronning Elizabeth II av Storbritannias bortgang. Gjennom dagen kom det signaler på at dronningens helsetilstand var kritisk, og medlemmer av den britiske kongefamilien strømmet til Balmoral slott i Skottland for å være nær henne.

Samme kveld ble det kjent at hennes sønn Charles ville ta kongetittelen Charles III. Han overtok etter alle praktiske formål tronen i det øyeblikket Elizabeth døde, men han skal formelt utropes til konge i St. James-palasset i London lørdag formiddag.

Kong Charles og dronninggemalinne Camilla. Foto: Carl Court / AP

Talte fredag kveld

Operasjon «London Bridge», det offisielle planverket for dagene etter dronningens død, spådde at den nye regenten skulle tale til folket allerede dagen etter.

Etter planen skjedde Charles tale på TV klokken 19:00 fredag norsk tid. Like etter klokken 15 norsk tid ankom han Buckingham Palace i London. TV-talen ble spilt inn på forhånd i hovedstaden.

Dronning Elizabeth og sønnen Charles, som nå er Storbritannias nye konge. Foto: POOL / REUTERS

Førstelektor i britiske studier ved Universitet i Agder, Erik Mustad, tror Charles har reflektert i ganske mange år over når han blir konge og hvordan han ønsker å fylle den rollen.

Det var ventet at han ville gjenta deler av talen dronning Elizabeth holdt på sin 21-årsdag i 1947, ifølge den britiske avisen i.

– Jeg erklærer for dere alle at hele mitt liv, enten det er langt eller kort, skal vies til deres tjeneste og tjenesten for vår store keiserlige familie som vi alle tilhører, sa dronningen da.

Retorikkekspert: – Skal skape stolthet

Talen Charles holdt var en såkalt epideiktisk tale. Slike taler holdes ved «anledninger», og skal hylle og dyrke felles verdier, forklarer Kjell Terje Ringdal, førstelektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.

– Talen bør peke bakover mot det som var, og den skal peke framover mot det som skal komme. Det er en viktig tale for nasjonen, den skal skape stolthet og fortsatt håp, sier Ringdal.

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal sier kong Charles må samle nasjonen i sorgen gjennom fredagens tale. Foto: Heiko Junge / NTB

Han spådde at kong Charles sannsynligvis ville benytte anledningen til å plassere seg selv og sin nye rolle, samtid som han vil hylle sin mor og nasjonen.

– Det er det han skal gjøre i dag – skape fellesskap i sorgen.

Usikkerhet om Samveldet

Bratberg mener det er for tidlig å si hvordan Charles' tid som konge vil se ut, hva gjelder forholdet til det britiske folk.

– Utover den tidlige velviljen, så er det vanskelig å si hvordan hans relasjon med det britiske folk vil se ut.

Han ser også med spenning mot reaksjonene fra landene i det britiske Samveldet av nasjoner. Det er langt fra sikkert at alle landene fortsatt ønsker seg et britisk statsoverhode når det er Charles som sitter på tronen.

Ifølge Maustad er den nye kongen fullt klar over at ikke han er like populær som sin mor.

– Han vet om alle meningsmålinger, han vet at han er mindre populær blant annet i Skottland.

Kong Charles i sin ungdom. Foto: Peter Kemp / AP

Også kongehusekspert Trond Norén Isaksen peker på dette som en utfordring for kong Charles.

– Flere har signalisert at når dronning Elizabeth er borte vil man revurdere å ha den britiske monarken som overhode, sier Norén Isaksen.

Over årene har 17 av 32 samveldeland trukket seg ut, med Barbados som siste i rekken i fjor. Jamaica har signalisert at de ønsker å følge etter, og en voksende bevegelse i Australia ønsker det samme, ifølge The Mirror.

– Man kan se for seg flere slike diskusjoner i årene som kommer, så får vi se hva det munner ut i. Det passer godt i forståelsen av dette kapittelskiftet, at nå som den Elizabethanske periode er over, er det rom for å se ting i et litt annet lys og vurdere institusjonens kraft og gjennomslag, og ikke bare ta den for gitt.