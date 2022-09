Charles er ny konge i Storbritannia

Dronning Elizabeth døde torsdag kveld, 96 år gammel. Nå er det Charles som tar over det britiske monarkiet.

– Dronningen døde fredelig på Balmoral i ettermiddag, heter det i uttalelsen fra Buckingham Palace torsdag kveld.

– Kongen og dronningen vil bli værende på Balmoral i kveld og reiser tilbake til London i morgen, heter det videre i meldingen.

Den britiske statsministeren, Liz Truss, hedret den nå avdøde dronningen utenfor Downing street nummer 10. Hun ga støtte til nasjonens nye monark.

– Vi begynner en ny epoke i den praktfulle historien til landet vårt. Akkurat som hennes majestet ville ønsket, ved å si ordene «God save the King»

Truss sier at den nye kongen vil bli kjent som kong Charles den tredje.

Kong Charles i ungdommen Foto: Peter Kemp / AP

I sorg

Etter alle praktiske formål har kong Charles allerede overtatt som konge, men kongelig protokoll og etikette tilsier at han formelt blir utropt til konge dagen etter dronningens død, altså fredag.

I en uttalelse skriver Charles dette om morens bortgang:

– Dødsfallet til min elskede mor, hennes majestet dronningen, er den store sorgens øyeblikk for meg og alle medlemmene i familien min. Vi er i dyp sorg over bortgangen av et verdsatt statsoverhode og en høyt elsket mor.

Kong Charles og søsteren prinsesse Anne i barndommen. Foto: AP

Charles blir den eldste monarken som overtar tronen i Storbritannia på over 1000 år.

– Jeg vet at tapet vil kjennes dypt landet over, rikene og samveldet, og av utallige mennesker rundt om i verden. Gjennom denne perioden med sorg og endringer, vil jeg og familien bli trøstet og opprettholdt av vitenen om respekten og den dype kjærligheten som så mange hadde for dronningen, heter det i Charles sin uttalelse.

I løpet av det første døgnet etter Elizabeths død, kommer Charles til å offisielt bli utnevnt som konge. Dette kommer til å skje på St James-palasset i London, foran tiltredelsesrådet.