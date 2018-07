Chamisa erklærer valgseier i Zimbabwe

– Vant soleklart … vi har gjort det usedvanlig bra, skriver Chamisa på Twitter, og hevder at partiet hans Movement for Democratic Change (MDC) har mottatt resultater fra 10.000 valglokaler.

– Vi er klare til å danne den neste regjeringen, skriver Chamisa på Twitter.

Offisielle valgresultater fra mandagens valg foreligger ennå ikke, men ifølge den statlige valgkommisjonen var valgdeltakelsen på rundt 75 prosent.

Mange som stemte

Valgdeltakelsen var betydelig høyere enn i 2013, ifølge leder for valgkommisjonen Priscilla Chigumba.

Da valglokalene stengte klokken 19 lokal tid mandag kveld, begynte opptellingen av stemmene. Valgkommisjonen har varslet at det endelige resultatet vil foreligge senest lørdag.

De siste målingene før valget tyder på en svært jevn kamp, der landets neste president heter enten Emmerson Mnangagwa eller Nelson Chamisa. Sittende president Mnangagwa, ser ut til å lede med knapp margin.

Hvis ingen av de to kandidatene får mer enn 50 prosent av stemmene, vil det bli avholdt et nytt valg der velgerne kun kan stemme på en av de to. En eventuell andre runde vil finne sted 8. september.

Den avsatte presidenten Robert Mugabe antydet søndag at han ville stemme på opposisjonsleder Chamisa. Foto: Zinyange Auntony / AFP

Byene mot bygda

Mnangagwa ble innsatt som president da Mugabe ble veltet i et militærkupp i november i fjor. 75-åringen går til valg med et løfte om å styrke landets økonomi og bedre forholdet til Vesten.

– Vi har åpnet Zimbabwe for investorer, og vi går inn i en ny tid med et Zimbabwe våre barn vil være stolte av, sa han under et valgkamparrangement i helgen.

Hans motstander Chamisa fylte 40 år i februar og er dermed akkurat gammel nok til å bli valgt som president etter grunnloven. Den mangeårige opposisjonspolitikeren har blitt arrestert for sine politiske meninger en rekke ganger.

Målingene viser at Chamisa får høyest oppslutning i landets byer, mens Mnangagwas regjeringsparti har mest støtte på landsbygda.

Mange hadde stilt seg i kø for å stemme i valget i Zimbabwe mandag. Valgdeltakelsen var på rundt 75 prosent. Foto: Luis Tato / AFP

Positiv stemning

Sjef for EUs valgobservatører i landet Elmar Brok er fornøyd med hvordan valgdagen forløp.

– Det var mange som stemte, særlig de unge. Stort sett var det også en positiv stemning og et fredelig valg, sier han.

Den offisielle vurderingen av om valget ble gjennomført etter reglene og dermed kan anerkjennes som et fritt, demokratisk valg, er ventet i løpet av få dager.

Snaut 5,6 millioner av totalt 16,2 millioner zimbabwere var berettiget til å stemme ved valget, der det også skal velges 210 nye medlemmer til landets parlament.