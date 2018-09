Centern mister mandat etter valgtabbe

Mandag kveld ble det klart ett av valgdistriktene hadde rapportert inn tallene fra feil valg, og meldte inn tall fra landstingsvalget i stedet for Riksdagsvalget. Dermed mister Centern et nytt mandag til Sverigedemokraterna, og de rødgrønne har nå en ledelse på Alliansen med to mandater, 144-142.

Det gjør det mindre sannsynlig at Alliansen får flest mandater selv etter at forhåndsstemmene er talt opp senere i uken.

Litt tidligere på kvelden gjestet Sverigedemokraterna Agenda i SVT:

– Jeg forstår ikke hvordan han skal bygge en Allianse-regjering. For meg er det helt ubegripelig, sier Åkesson til SVT.

Dagen etter valget var partiets boikott av den svenske allmennkringkasteren over. I et intervju med programmet Agenda gjør SD-lederen det klart at han ikke vil stå og se på at Ulf Kristersson (M) tar makten.

– Akkurat nå er Alliansen mindre enn den rødgrønne blokken. Stefan Löfven har ingen planer om å slippe fram en Allianse-regjering. Jeg har ingen planer om å slippe fram en Allianse-regjering som ikke gir oss innflytelse. Så da blir det ingen Allianse-regjering, sier han.

– Skrot Liberalerna og Centern

Mye må på plass før en ny regjering kan komme ut av søndagens valgresultat i Sverige. Ulf Kristerssons store hodepine er at to av de fire partiene i Alliansen har vært svært kritiske til Sverigedemokraterna i valgkampen.

For Centerpartiet og Liberalerna er det trolig uaktuelt å gi Åkesson store seire på innvandringsfeltet. For Åkesson er det uaktuelt å støtte en regjering, uten å få noe tilbake.

– Det vil bli vanskelig å bygge en Allianse-regjering. Jeg tror han må droppe både Liberalerna og Centerpartiet for å kunne danne regjering, sier Åkesson.

– Og danne regjering med Kristdemokraterna?

– Ja, eller ettpartiregjering.

. I begge tilfellene vil en slik regjering trenge støtte i enkeltsaker fra flere enn Sverigedemokraterna for å få flertall i Riksdagen.

BORGERLIG HODEBRY: Alliansen-lederne Ebba Busch Thor (KD), Ulf Kristersson (M), Annie Lööf (C) og Jan Björklund (L) vil regjere, men har ikke flertall. Foto: Stina Stjernkvist / AFP

Nekter å snakke

Det innvandringskritiske og høyrepopulistiske partiet kom mandag med enf ormell invitasjon til Moderaterna og Kristdemokraterna. Men den borgerlige siden nekter fortsatt å snakke med SD om veien videre etter valget.

Men i likhet med de andre borgerlige partiene lovet Moderaterna (M) og Kristdemokraterna (KD) i valgkampen å ikke snakke med SD. Partiene gjør det nå klart at døren fortsatt er stengt.

– Moderaterna takker naturligvis nei, skriver partiets pressesjef Cherine Khalil i en SMS til avisa Expressen.

JUBLET: Sverigedemokraterna nådde ikke målet om over 20 prosent oppslutning. 17,6 prosent av stemmene er likevel en kraftig fremgang fra 12,9 prosent i 2014. Jimmie Åkesson mener partiet er valgets eneste vinner. Foto: Anders Wiklund/tt / NTB scanpix

Uten samtaler, blir det ingen støtte fra SD, slår Åkesson fast.

– Vi må vite at regjeringen vil føre riktig politikk. Hvis de ikke snakker med oss, er det vanskelig å forsikre oss om det. Men det kan hende Ulf Kristersson har et magisk knep for å gjøre oss sikre på at de vil holde det de lover, sier han.

Uten flertall på borgerlig side, vil Kristersson bli avhengig av støtte fra venstresiden for å få flertall for sine saker.

– Hvis man nok en gang går sammen mange partier og blokkerer oss, så har jeg respekt for det. Da får man gjøre det. Det er ikke udemokratisk å gjøre det. Men det vil straffe seg, sier Åkesson.