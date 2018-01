Catalonias politikere videre mot uavhengighet

Roger Torrent ble valgt til parlamentspresident for den katalanske regionforsamlingen, med stemmene fra partiene som er for uavhengighet, melder spanske medier.

Dette er første gang forsamlingen var samlet etter valget i desember i fjor. Regionforsamlingen ble oppløst etter et forsøk på å løsrive seg fra Spania. Et forsøk som ble resolutt stanset av regjeringen i Madrid og som deretter skrev ut nyvalg i regionen.

Flere katalanske ledere ble pågrepet og fengslet, mens regionens avsatte president Carles Puigdemont flyktet i eksil.

Vil ha tilbake Puigdemont

I formiddag satte den nye 135 seter store forsamlingen ned en komité som skal tolke regelverket og forsøke å finne et smutthull som åpner for Puigdemonts kandidatur fra eksil. Det er ventet at avstemningen over ny katalansk president skal starte etter 31. januar.

Separatistene vant nyvalget i Catalonia, og de to største partiene ble i forrige uke enige om å danne en regjering som skal ledes av Puigdemont.

Puigdemont er anklaget for oppvigleri og misbruk av offentlige midler og risikerer å bli pågrepet og straffeforfulgt dersom han vender tilbake til Spania.

Mandag slo den spanske statsministeren Mariano Rajoy fast at Puigdemont ikke kan lede den katalanske regjeringen fra Belgia.

– Den katalanske presidenten må tas i ed på vanlig måte, og regjeringen i Madrid vil beholde styringen over Catalonia inntil det har skjedd, sa Rajoy.