Catalonia utsetter uavhengighetserklæringen

– Det nåværende forholdet til Spania er uholdbart. Catalonia har vunnet retten til å være en selvstendig stat, sa Puigdemont til applaus fra salen.

Han ba deretter parlamentet om å gi ham et mandat til å erklære Catalonia en uavhengig stat, men ba samtidig om tid til å forhandle med spanske myndigheter.

– Vårt krav er at katalanerne blir lyttet til. Konflikten kan fortsatt løses med forhandlinger, sier han.

Det ble dermed ikke noen ensidig og umiddelbar uavhengighetserklæring, slik Puigdemont hadde antydet på forhånd.

Vil ha internasjonal mekling

Talen ble utsatt i en time mens Puigdemont forsøkte å få inn en internasjonal mekler, noe spanske myndigheter avviste.

Puigdemont innledet med å kritisere voldsbruken i forbindelse med folkeavstemningen, og ba om ro i Catalonia. Han hyllet samtidig alle som ble skadd da politiet grep inn i demonstrasjonene.

– Vi må redusere spenningen og ikke bidra til å øke den med ord eller handlinger, sier Puigdemont.

Katalanerne er delt i synet på uavhengighet, og det har vært intense politiske tumulter i regionen, med anklager om både fascisme og landsforræderi.

Puigdemont viser i sin tale til at regionen i liten grad har nådd frem med krav om økonomisk selvstyre og verdiskapning, og hevder Catalonia har blitt ydmyket og undertrykket ved en rekke anledninger.

– Uavhengighetsbevegelsen har vært utsatt for en Catalonia-fobi, med sterke og urimelige påstander. Vi må ta utgangspunkt i at velgerne har gjort et valg, sier Puigdemont

Mange tusen katalanere har samlet seg i Barcelona for å følge Puigdemonts tale. Foto: Francisco Seco / AP

Spania truet med å overta styringen

Catalonia avholdt for halvannen uke siden en folkeavstemning som Spania har erklært ulovlig, og som regjeringen i Madrid forsøkte å hindre ved hjelp av en rekke rettsordrer og politiaksjoner.

Folkeavstemningen ble gjennomført, og ifølge katalanske valgmyndigheter stemte over 90 prosent for uavhengighet. Valgdeltakelsen var imidlertid kun på 43 prosent.

Spanias statsminister Mariano Rajoy har truet med å ta i bruk artikkel 155 i grunnloven, og dermed overta styringen i Catalonia.

Politifolk har i kveld omringet det katalanske parlamentet i Barcelona og flere andre offentlige bygninger i byen.