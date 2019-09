Canadas statsminister unnskylder brunmalt ansikt

– Jeg skulle ikke ha gjort det. Jeg burde visst bedre, det gjorde jeg ikke, og jeg er veldig lei for det, sier Justin Trudeau til kanadisk presse.

Unnskyldningen kommer etter at magasinet Time har trykket et bilde fra en årsfest på en privat skole.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Temaet for festen var «arabisk natt» og Trudeau hadde valgt å kle seg ut som eventyrfiguren Aladdin.

Den da 29 år gamle Trudeau hadde på seg en arabiskinspirert kåpe og turban. Ansikt, hals og hender var sminket med mørk brunt.

På spørsmål om han i dag tenker at bildet er rasistisk, svarer den nåværende statsministeren:

– Ja, det er det. Jeg tenkte ikke at det var rasistisk på den tiden, men nå vet vi bedre, og jeg er svært lei meg for det, sier han ifølge nyhetsbyrået AP.

Bildet som Time trykker stammer fra årboken for 2000–2001 til West Point Grey-akademiet i Vancouver hvor Trudeau jobbet som lærer.

Sang folkesang mørksminket

The New York Times skriver at Trudeau også sminket ansiktet sitt mørkt da han skulle synge den kjente jamaicanske folkesangen «Day-O» mens han gikk på videregående skole.

– Jeg angrer sterkt på at jeg gjorde det, sier han nå.

– Jeg har hele mitt politiske liv arbeidet for å skape muligheter for folk og kjempe mot rasisme og intoleranse, la han til.

Times opplyser at de fikk kopi av årboken av en forretningsmann med tilhold i Vancouver, som så det 18 år gamle festbildet i juli i år og mente det hadde offentligghetens interesse.

Humper i valgkampen

Det er valg i Canada 21. oktober og politiske motstandere bruker nå bildet mot Trudeau.

Trudeau har som politiker tatt sterk stilling for likebehandling av minoritetsgrupper i Canada.

Lederen for De Grønne, Elizabeth May, krevde at han kom med en offentlig beklagelse.

Andrew Scheer, leder for det konservative partiet og Trudeaus sterkeste utfordrer i valget, hevder fotografiet reflekterer en person som totalt mangler dømmekraft og integritet, og som ikke er skikket til å styre landet.

Andre stiller spørsmål om Trudeaus politiske fremtoning er en annen enn den private.

– Hvem er den ekte Trudeau, spør lederen for venstrepartiet New Democratic Party, Jagmeet Singh.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mange kanadiere har nå opphav fra Sør-Asia og Midtøsten, og disse gruppene har tradisjonelt sluttet opp om det liberale partiet som Trudeau representerer, spesielt i velgertunge storbyer som Toronto.

Singh, som er sikh, kaller Trudeaus bruk av Aladdin-kledningen for «fornærmende».

– Det er krenkende. Hver gang vi hører eksempler på at personer har malt ansiktene sine brune eller svarte, er det å gjøre narr av noen for hva de lever med, av deres livserfaringer. Jeg mener han må stå til rette for det, sier Jagmeet Singh, som er den første partilederen i Canada med minoritetsbakgrunn.

I Trudeaus regjeringsapparat er det fire sikher.

Lederen for en muslimsk organisasjon mener det er beklagelig at Trudeau valgte å spille på gamle arabiske og orientalske myter når han kledde seg ut som Aladdin, og attpåtil brunmalte seg.

Stjernen som falmer

Den kanadiske statsministeren red lenge på en sterk popularitetsbølge, men har de siste månedene slitt med svekket omdømme.

En granskingsrapport tidligere i år konkluderte med at statsministeren brøt de etiske retningslinjene da han og hans rådgivere forsøkte å presse regjeringens justisminister til å stanse en sak som gjaldt korrupsjonsanklager mot et ingeniør- og byggefirma for å bevare arbeidsplasser.

Jody Wilson-Raybould endte med å trekke seg som justisminister, og gjorde det klart at hun ikke lenger hadde tillit til statsministeren.

Det er også andre saker som ikke har gått Trudeaus vei. Til sammen har sakene kostet ham støtte blant kvinner, unge og minoritetsvalgere, velgergrupper som hjalp ham og det liberale partiet til en solid valgseier i 2015.

Årets valg ligger an til å bli langt jevnere, og hvordan Allan-bildet vil påvirke valgkampen, er usikkert.

– Vi får se hvordan partiet reagerer. Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan representanter fra Det liberale partiet i nasjonalforsamlingen som selv er svarte, vil reagere, sier Robert Bothwell, professor i historie og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Toronto til nyhetsbyrået AP.

En annen professor ved universitetet tror ikke det vil få folk til å stemme annerledes.

Nelson Wiseman sier til nyhetsbyrået at rase spiller en langt viktigere rolle i amerikansk politikk enn i canadisk.

Sensitivt i USA

I USA har saker med svart- og brumalte fjes vakt stor oppmerksomhet.

I Virginia var guvernør Ralph Northam nær ved å måtte trekke seg etter at det på et konservativt nettsted dukket opp et bilde fra en årbok fra 1984 med det som angivelig kunne være Northam med fjeset svartmalt.

Northam beklaget hvis det skulle vise seg å være ham, noe han ikke kunne huske det var. Senere sa et advokatfirma som gransket saken at det var umulig å slå fast hvem som var avbildet.

Northam medga offentlig at han ved en anledning hadde sminket ansiktet svart, for å ligne på Michael Jackson under en dansekonkurranse.

«Black face», som er et amerikansk begrep for å male fjeset svart, er et svært sensitivt tema i USA.

«Black face»-sminken var ment å parodiere personer av afrikansk herkomst. Komiske og latterliggjørende «Black face»-figurer forekom ofte i amerikanske varietéforestillinger frem til rundt 1930.

I USA i dag oppfattes denne typen ansiktsmaling og rollefigurer som rasistisk og støtende.