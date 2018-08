Canada og USA kom ikke til enighet om ny handelsavtale

Samtalene, som skulle lede til en fornyelse av frihandelsavtalen Nafta, endte uten en avtale, ifølge The Wall Street Journal. Trump-administrasjonen hadde satt en frist til fredag med å komme til enighet om en avtale.

Fredag underrette Det hvite hus Kongressen om at Trump ønsker å signere en reforhandlet frihandelsavtale med Mexico og muligens Canada innen november. Samtalene med Canada vil fortsette neste uke, ifølge Det hvite hus.

Trump nekter å kompromisse

Bruddet i samtalene skjedde etter at det ble kjent at Trump sier at han aldri var interessert i å komme frem til et kompromiss med canadierne.

Trumps uttalelse skal ha kommet som bakgrunnsopplysninger i et intervju med nyhetsbyrået Bloomberg, men de var ikke ment for offentligheten, ifølge avisen Toronto Star.

– Her er problemet. Hvis jeg sier nei, så er svaret nei. Hvis jeg sier nei, så kommer du til å skrive det, og det vil være så fornærmende at de ikke vil greie å lage en avtale. Jeg kan ikke drepe disse menneskene, sier Trump, ifølge avisens kilde.

– Våre betingelser

Trump skal også ha sagt at den nye avtalen vil være «helt på våre betingelser». Han antydet dessuten at Canada blir skremt til å underkaste seg på grunn av hans stadige trusler om å innføre toll, blant annet på biler som produseres i Canada.

– Ikke siter meg på dette, Canada jobber vettet av seg. Og hver gang vi har et problem med et punkt, så henger jeg opp et bilde av en Chevrolet Impala, skal Trump ha sagt videre.

Chevrolet Impala blir produsert av General Motors på en fabrikk i Ontario i Canada.

General Motors bilfabrikk i Ontario har blitt trukket inn i handelskrangelen mellom USA og Canada. Foto: Chris Helgren / Reuters

Raser mot lekkasjen

Trump bekrefter i en Twitter-melding at han har inntatt en steil holdning overfor Canada, men langer ut mot Bloomberg og pressen.

– I det minste så vet Canada hva jeg mener, skriver han.

Talskvinne Lindsay Walters i Det hvite hus vil ikke kommentere sitatene som Toronto Star viderebringer.

– De canadiske og amerikanske forhandlerne fortsetter arbeidet med å få på plass en vinn-vinn-avtale som tjener begge land, sier hun.

Canadas utenriksminister Chrystia Freeland rapporterte under en forhandlingspause at «vi er ikke der ennå».

De canadiske forhandlerne har understreket at de ikke vil gå med på en avtale som skader landets arbeidere og næringsliv. De er også opptatt av å beskytte det canadiske landbruket.

Vil erstatte NAFTA

Canada og USA har de siste dagene forhandlet om en handelsavtale som skal erstatte den gamle NAFTA-avtalen mellom USA, Mexico og Canada.

Trump mener at den gamle avtalen ikke ivaretar amerikanske interesser, og har gjentatte ganger sagt at nabolandene «utnytter USA».

Fakta om NAFTA-avtalen Ekspandér faktaboks North American Free Trade Agreement (NAFTA), en frihandelsavtale mellom USA, Mexico og Canada, som trådte i kraft 1. januar 1994. Frihandelssonen har en samlet befolkning på rundt 500 millioner.

Frihandelsavtalen fastsetter regler for handel og investeringer mellom de tre landene. Etter at den trådte i kraft, har de tre landene fjernet de fleste tollavgifter og handelshindringer.

Donald Trump varslet allerede i valgkampen i 2016 at han ville trekke USA ut av NAFTA med mindre Canada og Mexico gikk med på å reforhandle avtalen, som han omtalte som «tidenes dårligste».

Canada og Mexico gikk med på reforhandlinger, og den første samtalerunden startet i august 2017.

1. mars 2018 kunngjorde Trump at USA innfører toll på import av stål (25 prosent) og aluminium (10 prosent).

8. mars lovte Trump at Canada og Mexico, sammen med EU, skulle få et midlertidig unntak fra tollen.

31. mars opphevet Trump unntaket, med virkning fra 1. juni. Canada og Mexico svarer med å innføre toll på en rekke amerikanske varer.

27. august sier Trump at USA og Mexico har blitt enige om en avtale som skal erstatte NAFTA-avtalen. Trumps regjering understreker at det er en prinsippavtale. Begge land håper at Canada vil slutte seg til.

Det hvite hus har satt som mål å få på plass hovedtrekkene i en ny avtale før helgen, og Trump har derfor gitt Canada fredag som frist. Da kan det la seg gjøre å få på plass en ny avtale før Mexicos avtroppende president Enrique Peña Nieto går av 1. desember.

USA og Mexico kom til enighet om en innledende prinsippavtale mandag.

Kongressen

Trump har sagt at han vil fortsette uten Canada hvis nødvendig og lage en ny handelsavtale med Mexico.

Da må han imidlertid ha med seg Kongressen, der en rekke republikanske representanter er motstandere av en slik løsning.

Washington Post skriver at de fleste republikanerne i Senatet støtter den eksisterende NAFTA-avtalen som har vært på plass siden 1994, siden den har brakt arbeidsplasser til statene de representerer.

Kongressen har kun gitt Trump fullmakt til å inngå en trilateral avtale med Canada og Mexico, og dersom han ender opp med å levere en avtale kun med Mexico, øker sjansen for at Kongressen sier nei.