Mandag ble 36 år gamle Robert Lloyd Schellenberg fra Canada dømt til døden for narkotikasmugling i Kina. Canadas statsminister Justin Trudeau sier dødsdommen er «vilkårlig», og sier han er ekstremt bekymret over situasjonen.

Kort etter følger landet utenriksdepartement opp med å oppgradere reiserådene for canadiske statsborgere som skal til Kina.

Spent etter Huawei-arrestasjon

De anbefaler nå å utvise en «høy grad av forsiktighet» ved reiser til Kina. Begrunnelsen for endringene i reiserådene er «risikoen for vilkårlig håndheving av lokale lover».

Forholdet mellom Canada og Kina er svært anspent etter at en av Huaweis ledere ble pågrepet i Canada på en amerikansk arrestordre i desember.

Pågripelser av canadiske borgere i Kina og strengere straffer mot canadiere ses på som en mulig motreaksjon.

Advarer mot vilkårlige dommer

På en pressekonferanse mandag sa Trudeau at det burde bekymre også andre land at Kina «vilkårlig velger å bruke dødsstraff i saker».

Det nye risikonivået innebærer at Canada anser at å reise til Kina kan innebære sikkerhetsproblemer der situasjonen for canadiere på reise i landet kan endre seg raskt med lite eller uten varsel på forhånd.

– Du/dere bør alltid utvise stor forsiktighet, følge med på lokale medier og følge retningslinjer fra de lokale myndighetene, heter det i rådene.