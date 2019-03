Canada gransker godkjenning av Boeing 737 MAX-tillatelse

I kjølvannet av to tragiske flystyrter i Etiopia 10. mars og Indonesia 29. oktober med samme flytype, har amerikanske myndigheter begynt å stille spørsmål ved prosessen rundt flymodellen 737 MAX.

Søndag ble det kjent at transportdepartementet i USA har startet føderal gransking av godkjenningen som luftfartsmyndigheten Federal Aviation Administration (FAA) ga til Boeings nye fly.

Det var Wall Street Journal som brakte den nyheten. I kjølvannet av dette har Canada nå besluttet å gjøre det samme, ta en gjennomgang av egen befatning med hvordan 737 MAX kom på vingene.

Gjør det de kan

– Vi fortsetter å snakke med dem [FAA], de godkjente flyet i 2017, vi godkjente den sertifiseringen et par måneder senere, sa Canadas transportminister Marc Garneau til reportere i Ottawa mandag.

– Vi vil gjennomgå den valideringen – vi kan ikke endre noe, men vi synes det er en god idé å gjennomgå det nå, sa Garneau.

Canada vil også gjennomføre en uavhengig gjennomgang av programvareoppdateringen MCAS-systemet, en oppdatering Boeing opplyste om dagen etter ulykken i Etiopia.

Programvaren i MCAS-systemet skal motvirke at flyet steiler.

– Når den programvareendringen er klar, som er om et par uker, vil vi i Canada, selv om det er godkjent av FAA, foreta vår egen godkjenning, sa Garneau.

Kan ha bidratt

MCAS har vært i søkelyset før programvareoppdateringen ble kjent.

Allerede etter ulykken i Indonesia ba FAA Boeing om å endre flymanualene og opplæringsprogrammet av flygere slik at de kunne håndtere uventede manøvre som MCAS-systemet kunne utløse.

Det fryktes at MCAS kan har spilt en rolle i ulykkene i Indonesia og Etiopia, og programvaren mistenkes for å ha bidratt ved å tvinge flyets nese nedover dersom en sensor registrerer at flyets vinkel i luften er for steil.

De to «svarte» boksene fra det styrtede Boeing 737 MAX 8-flyet, har store skader, men skal inneholde informasjon som tilsier at ulykken ved Addis Abeba har likheter med styrten i Indonesia i oktober i fjor. Foto: AP

Svarte bokser kan gi svar

Franske flyhavarigranskere har klart å hente ut informasjonen fra de svarte boksene fra Boeing 737 MAX-flyet som styrtet i Etiopia i forrige uke.

Det er den franske flyhavarikommisjonen (BEA) som har fått ansvaret for den videre etterforskningen etter flystyrten i Etiopia.

De svarte boksene, som i virkeligheten er oransje og inneholder flyets ferdskriver og taleregistrator, kom fram til Paris torsdag. Det var en stund usikkert hvor mye informasjon det ville være mulig å hente ut. Et bilde som BEA har offentliggjort av den ene boksen, viste at den har store skader.

Mandag opplyser BEA imidlertid at innhenting av informasjon fra boksene har vært vellykket, og at boksene er sent tilbake til Etiopia.

Bekrefter likheter

I en uttalelse heter det at franske, etiopiske og amerikanske representanter har bekreftet at innhentingen av data fra de to boksene er korrekt.

BEA bekrefter videre uttalelsene fra den etiopiske transportministeren Dagmawit Moges som søndag sa at informasjonen fra boksene så langt viser klare likheter mellom styrten til Ethiopian Airlines Flight 302 og Indonesian Lion Air Flight 61.

Også den sistnevnte var et fly av modellen 737 MAX. 198 personer mistet livet da det flyet styret rett etter avgang 29. oktober.