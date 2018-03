Cambridge Analytica-presentasjon: Annonsene hadde flere milliarder visninger

Disse vesteuropeiske landene har innført forbud mot ansiktsdekkende plagg

Fra høsten 2018 blir det med stor sannsynlighet forbudt med ansiktsdekkende plagg i norske barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Norge er først i Norden med et slikt forbud, men ikke Vest-Europa. Her er noen land som allerede har et slikt forbud.