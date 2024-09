Vitner har hørt flere eksplosjoner utenfor Kyiv og Lviv, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det brøt ut brann i flere boligbygninger i Lviv. Flere historiske bygninger ble også ødelagt.

Minst syv mennesker var onsdag morgen bekreftet drept i angrepet, skriver Lviv-ordfører Andrij Sadovji på meldingstjenesten Telegram. Blant dem er det flere barn.

Flere titalls personer er skadet.

– En svart dag for vår region, skriver guvernør Maksym Kozytskyi på Telegram.

Onsdag morgen fortsetter Ukrainas luftforsvar å sende ut advarsler om flere drone- og missilangrep på Telegram.

Det er foreløpig ikke meldt om drepte eller skadede i Kyiv.

Politifolk og redningsmannskaper var onsdag morgen på plass utenfor et bolighus i Lviv som ble skadet i et russisk angrep. Foto: Roman Baluk / Reuters

Flere angrep den siste tiden

Som følge av angrepet rykket jagerfly i nabolandet Polen ut for å sørge for sikkerheten i polsk luftrom. Dette er tredje gangen på åtte dager flyene er på vingene som følge av luftangrep mot Ukraina.

– Nok en travel natt for hele Polens luftforsvarssystemer, skriver det polske forsvaret på X.

Angrepet natt til onsdag skjer etter at russiske raketter tirsdag morgen smalt inn i et militært opplæringssenter og et sykehus i byen Poltava sentralt i Ukraina.

51 personer, blant dem flere soldater og helsearbeidere, ble drept i angrepet, som er det dødeligste enkeltstående angrepet i år, skriver BBC. 271 personer ble skadet.

Den siste tiden har Russland gjennomført en rekke store missil- og droneangrep mot Ukraina. Det skjer etter at Ukraina i august invaderte Russland og tok kontroll over territorium nært grensen.

