Byen Juchitán i Mexico: – Et katastrofeområde

Juchitán er en by med rundt 100.000 innbyggere med hovedsakelig indiansk befolkning. Både kirker, rådhus, et hotell og flere bolighus raste sammen etter det voldsomme jordskjelvet fredag.

Redningsmannskaper kjemper mot klokka for å finne overlevende i ruinene:

– Hele byen er som et katastrofeområde. Det er store ødeleggelser og mange døde. Det er vondt. Mannen til en slektning døde da huset han befant seg i raste sammen, sier den 29 år gamle politimannen Vidal Vera til nyhetsbyrået AFP.

MOT KLOKKA: Redningsmannskaper kjemper mot klokka for å finne overlevende i ruinene. Foto: PEDRO PARDO / AFP

Uniformen til Vera er dekket av støv, og han hadde ikke sovet på over 36 timer da han ble intervjuet.

Matutdeling

De lokale myndighetene har begynt å dele ut mat, tepper og andre nødvendighetsartikler til folk som har mistet hjemmene sine.

– Situasjonen i Juchitán er kritisk. Dette er det verste som har skjedd i byens historie, sier ordfører Gloria Sanchez, ifølge BBC.

Minst 100 ekstra politifolk er sendt til byen for å hjelpe til i det vanskelige arbeidet med å lete etter overlevende i de sammenraste husene.

President Enrique Peña Nieto skrev i en twiitermelding etter at han besøkte byen at «det viktigste i Juchitán er å få på plass igjen forsyninger av vann og mat og gi medisinsk hjelp til de skadde.»

Også i den lille byen Matías Romero litt lenger oppe i fjellene, er skadene store:

– Da vi kom til mammas hus, satt hun og gråt. Taket på nabohuset hadde rast sammen over naboen. Vi vet ikke om han fortsatt lever, sier Rosa Esteva Luis til nyhetsbyrået AP.

Fattige områder

De to sørlige delstatene Oaxaca og Chiapas, som ble hardest rammet av skjelvet, er også noen av landets fattigste områder. For mange familier som har lite fra før, kan konsekvensene bli dramatiske.

President Nieto sa i går at det kan ta flere dager før de får full oversikt over omfanget av katastrofen. Rundt 50 millioner meksikanere skal ha merket skjelvet, og flere rammede landsbyer ligger i avsidesliggende områder.

Selv i hovedstaden Mexico by, 1000 kilometer unna skjelvets episenter, strømmet folk ut i gatene i panikk da bygninger begynte å svaie. Likevel kom landet bedre fra det kraftige jordskjelvet enn mange fryktet.

Jordskjelvet var i styrke på størrelse med det som tok livet av over 10.000 mennesker i Mexico by i 1985, og som la store deler av byen i ruiner. Noen mener at 20.000 mennesker mistet livet.