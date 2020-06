Byen i USA med flest koronadøde kan endelig glede seg over livet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

114 dager etter at New York ble stengt ned pga. koronapandemien er storbyen fra mandag på vei inn i fase to i gjenåpningen av samfunnet. Ifølge byens borgermester er håpet å få opptil 300.000 tilbake i jobb. Restauranter med uteservering er nå åpnet.

– Vi må redde restaurantindustrien. Den er en del av vår identitet, sier borgermester Bill De Blasio.

Servitører bærer bord ut fra restauranter for å lage utendørsservering. Det er kun det er som er tillatt i New York nå. Men det er i alle fall bedre enn kun å tilby takeaway. Byens borgermester håper det kan få mange tilbake på jobb. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

I tillegg får kontorer, frisører, klesbutikker og lekeplasser i offentlige parker lov til å åpne.

Kunder med ansiktsmasker kunne igjen stille seg i kø utenfor det lokale bakeriet i Brooklyn. Mens andre nøt den varme dagen mens de endelig kunne drikke iskaffe ved spredte bord på fortauene.

– Det føles som livet mitt endelig begynner å komme litt tilbake til det normale. Det føles utrolig godt å kunne sitte her og ta en kaffe, sier Arden Katine til nyhetsbyrået Reuters.

For første gang på tre måneder får Brian Nieh klippet håret sitt hos en frisør i New York. Plastskillevegger skal hindre koronasmitte mellom kundene, de ansatte har på seg hansker og selv må Nieh sitte helt stille med munnbindet på. Ventelistene er full av kunder som gleder seg til å få stelt håret. Foto: John Minchillo / AP

Rekordmange døde

New York har hatt rundt 400.000 bekreftede koronasmittede, hvorav over 30.000 har mistet livet.

Da koronapandemien herjet som verst i New York lå gatene øde og alt som kunne høres var sirenene fra ambulansene. Flere av de mest intense dagene mistet 1000 mennesker livet. Sykehusene var fylt til bristepunktet av pasienter og de døde måtte oppbevares i kjøletrailere på gaten.

Både delstatsmyndighetene og lokalmyndighetene innførte strenge tiltak for å forsøke å få kontroll over smittespredningen. Og etter måneder med nedstengning, var det 8. juni klart for begynnelsen på en gradvis gjenåpning. Da kunne butikker og fabrikker åpne mens restauranter og kafeer kun fikk tilby take away.

Mandag ble det kun rapportert inn 10 dødsfall forårsaket av koronaviruset. Og lyden av trafikkork fylte igjen gatene og minnet om at livet sakte vender tilbake.

Dermed startet fase to som medførte at folk i større grad kan begynne å leve livet i storbyen igjen.

Ansatte i en klesbutikk i New York klapper for at de får komme tilbake på jobb etter at gjenåpningen av byen går inn i en ny fase. Fortsatt må både ansatte og kunder ha på seg munnbind. Foto: STEPHANIE KEITH

Økning i andre stater

Mens rekordlave 1–2 prosent av testene i New York og nabostaten New Jersey nå er positive, melder flere stater sør og sørvest om rekordøkning av smittede. De samme statene melder om ny rekord i antall innlagte koronapasienter.

Verst ser det nå ut i Arizona, California, Florida og Texas. En tredjedel av USAs befolkning bor i disse statene. Også Alabama, Georgia, Nevada,

Oklahoma, Oregon, Sør Carolina, Utah og Wyoming melder om smitterekord.

Smitteøkningen i andre stater bekymrer Andrew Cuomo som er guvernør i New York. Cuomo har nå snakket med myndighetene i nabostatene om det bør innføres begrensninger for reisende fra stater med høy smitte.

Tidligere i år beordret myndighetene i Florida alle besøkende fra New York i to ukers karantene.

– Det er mer effektivt med et regionalt samarbeid, og jeg snakker med dem om felles retningslinjer slik at vi ikke får folk på besøk fra de verst rammede statene, sa Cuomo til MSNBC.

Temperaturen blir målt før man får lov til å gå inn i Apple butikken. Frykten er stor for at folk som ikke er friske skal bli fristet til å gå i butikkene nå som det åpner mer opp. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Vil ikke tilbake

Selv om borgermesteren i New York nå håper folk vil strømme tilbake til jobb og fylle opp byen igjen, er det langt fra sikkert det blir slik. Resultatene fra en spørreundersøkelse hos 60 bedrifter som har kontorer på Manhattan er lite oppløftende. De tror kun 10 prosent av deres ansatte vil være tilbake på jobb innen 15. august.

Ifølge New York Times svarer f.eks. den amerikanske banken JPMorgan Chase & Co at de ikke vil sende sine ansatte tilbake på kontorene denne uken, og heller ikke har bestemt seg for en returdato. Mens meglerhuset og investeringsbanken Goldman Sachs svarte at flesteparten av deres ansatte først vil komme tilbake på kontorene en gang langt inn i neste år.

Ifølge den siste undersøkelsen fra Reuters / Ipsos er 76 % er amerikanerne bekymret for spredningen av COVID-19.

Bli med NRK til New York her: