Butikkeieren ba ranerne komme tilbake senere

Sist lørdag ettermiddag sto Didier i butikken sin der han blant annet selger e-sigaretter. Da kom seks menn inn.

– De løftet T-skjorten og viste at de hadde våpen i bukselinningen, forteller han til TV-kanalen RTL.

Mennene gjorde det klart at de ville ha innholdet i kassa. De forlangte også at Didier skulle selge stoff for dem og at han skulle betale dem rundt 10.000 norske kroner hver uke i beskyttelsespenger.

For tidlig på dagen for ran

Men Didier svarte kjapt:

– Man kan ikke rane noen klokka 15. Det er klokka 18.30 dere må rane meg, da er det mer penger å hente her, forklarte han.

På overvåkingsbildene fra butikken ser man at de seks går sin vei etter å ha stjålet med seg noen småsaker fra butikkhyllene.

Da Didier ringte politiet for å fortelle om det som hadde skjedd, lurte de på om han virkelig trodde at mennene ville komme tilbake å rane han klokka 18.30 som avtalt.

– Jo, det tror jeg. De virket ikke som de skarpeste typene, svarte mannen bak disken.

Kom for tidlig tilbake

Men allerede klokka 17.30 var ranerne tilbake. Heller ikke da fikk de med seg det de ville. Didier sier han ga dem beskjed om at de fikk lære seg å passe klokka.

– Dere er for tidlig ute. Stikk! var beskjeden de fikk fra den bestemte butikkeieren.

Etter en time kom de tilbake for en tredje gang.

Nå hadde politiet skjult seg på kontoret lenger inne i butikken. En ble arrestert der, fire andre ble pågrepet senere. Hva som skjedde med den sjette raneren, er ikke klart.

I etterkant har politiet i byen sagt at Didier tok en stor risiko, at han kunne blitt tatt som gissel. Butikkeieren frykter represalier og har installert enda et overvåkingskamera.