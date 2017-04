Bussjåføren: Telehiv var ulykkesårsak

Tre passasjerer omkom og to andre ble livstruende skadet da en dobbeltdekkerbuss fra Bergkvarabuss kjørte av veien sør for Sveg ved 7-tiden i morges.

– Store hull i veien

Ifølge den svenske avisen Expressen har direktøren for busselskapet, Göran Mellström, sagt at den 62 år gamle sjåføren har forklart at det var «besværlige telehiv» i veibanen som fikk bussen til å gå ut av kurs.

Ifølge Mellström har sjåføren oppgitt at veien var stykkevis veldig dårlig med mye telehiv og store hull i veibanen, og at han mistet kontrollen.

Bergkvarabuss betegner selv den 62 år gamle sjåføren som svært erfaren. Han hentet sine 58 passasjerer i Borås-trakten ved 22-tiden lørdag kveld, og skal ha kjørt dem alene til Härjedalen, der ulykken skjedde like etter klokken 7.

Flagget vaiet på halv stang på Ängskolan i Skene søndag Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / NTB scanpix

Ungdommene i bussen var på vei til skiferie ved Klövsjö i Härjedalsfjällen. De fleste skal ha sovet da bussen veltet. Sammen med de 52 åttendeklassingene fra Ängskolan i Skene i Marks kommune ved Borås, skal det ha vært seks voksne ledere.

Kjørte alene

Expressen skriver at busselskapet opplyser at sjåføren var alene om å kjøre, og at han fulgte reglene for kjøre- og hviletider.

– Det som gjelder er at han kan kjøre i 4,5 timer. Deretter må han ta 45 minutters pause, før han kan kjøre ytterligere 4,5 timer. Dette har sjåføren naturligvis holdt seg til, sier selskapets pressetalsmann, Simon Sandberg.

Sjåføren skal ha kommet fra ulykken uten store skader, men skal være sterkt preget.

Rett strekning

Ifølge politiet i Östersund skjedde ulykken på en forholdsvis rett strekning omkring to mil sør for Sveg, på høyde med en innsjø. Det skal ikke ha vært glatt da ulykken skjedde, opplyser det svenske Trafikverket.

Nå skal ulykken etterforskes, både av politiet, den svenske havarikommisjon og busselskapet selv.

Bussen var en Setra dobbeltdekker av årsmodell 2010, som sist ble teknisk undersøkt i desember i fjor. Samme type dobbeltdekkerbuss brukes også i Norge, blant annet av Lavprisekspressen.