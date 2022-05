– Hvis jeg var tilbøyelig til å drive med seksuell trakassering, er det svært usannsynlig at dette var første gang i min 30-årige karriere det kom fram i lyset, skriver Elon Musk i en e-post til Business Insider.

Avisa skriver at Musks selskap SpaceX i 2018 betalte en flyvertinne 250.000 dollar i forlik etter anklager om seksuell trakassering.

Ifølge avisen var det Musk selv anklagene handlet om.

Flyvertinnen har ifølge Business Insider signert en avtale som forbyr henne å snakke om saken.

Avisa baserer sin sak på samtaler med en venninne som flyvertinnen skal ha betrodd seg til kort tid etter hendelsen. Venninnen skal ha gitt en skriftlig redegjørelse i saken. I tillegg har avisa fått se flere dokumenter og korrespondanse i saken.

Skal ha tilbudt hest i bytte mot «mer»

DYR TRANSPORT: Hendelsen skal ha skjedd om bord på et fly tilsvarende dette, en Gulfstream G650 som her tar av fra McCarran-flyplassen i Las Vegas, USA. Flyet på bildet tilhører eiendomsmagnaten Steve Wynn og har ingenting med den omtalte saken å gjøre. Foto: Ryan Fletcher / Getty Images/iStock

Hendelsen skal ha skjedd i 2016 under en flytur til London.

Kvinnen var en del av besetningen på et av privatflyene til SpaceX, romfartsselskapet Musk startet for 20 år siden.

Ifølge venninnen skjedde hendelsen etter at Musk ba om en «full kroppsmassasje». Ifølge Business Insider er var dette ikke uvanlig i seg selv, da massasje var et vanlig frynsegode for ledelsen i SpaceX.

Det som imidlertid var uvanlig, var at Musk skal ha stilt til massasjetimen naken – med unntak av et laken som dekket nedre halvdel av kroppen.

Etter hvert skal ting ha eskalert.

– Han tok fram penisen sin, den var erigert, sier venninna til Business Insider.

Hun forteller videre at Musk strøk flyvertinnen på låret og sa han ville kjøpe en hest til henne dersom hun ville «gjøre mer». Han visste nemlig at flyvertinnen likte å ri.

Ifølge venninnens redegjørelse takket flyvertinnen nei til tilbudet og gjorde ferdig massasjen. I tiden som fulgte, opplevde hun å få stadig færre skift på flyene til SpaceX. Slik ble hun i praksis presset ut av selskapet.

Kvinnen oppfattet dette som en gjengjeldelse for ikke å ha villet utføre seksuelle tjenester for Musk, og kontaktet advokat.

Det skal ha ført til en sluttpakke på 250.000 dollar samt en avtale om å ikke snakke om hendelsen.

Anklager om politisk drittpakke

For mange som har fulgt med i stormen rundt Elon Musk etter at han bestemte seg for å kjøpe Twitter, er anklagene kanskje ikke så overraskende.

Musk har nemlig selv varslet at det ville komme «angrep» mot ham.

I e-posten til Business Insider kaller Musk massasje-historien for en «politisk motivert drittpakke». Ifølge avisa ba Musk om mer tid til å skrive et svar, men har siden ikke svart på forespørsler.

Stridens kjerne er at Tesla-gründerne har sagt at han etter kjøpet av Twitter vil «gjeninnføre ytringsfriheten» på nettstedet. Dette har blitt tolket til at han vil gjeninnføre retten til å spre hat mot minoriteter og reinspikka løgner om politiske motstandere.

For eksempel har Musk sagt at han vil la USAs tidligere president Donald Trump få tilbake kontoen sin på nettstedet.

Trump ble kastet ut av Twitter etter at den daværende presidenten mot slutten av 2021 spredte løgner om at det amerikanske presidentvalget var preget av juks. Trump ble også kastet ut av andre plattformer som Facebook, Instagram, Snapchat og Reddit for liknende forhold.

De gjentatte løgnene om at Joe Biden vant ved hjelp av skitne metoder regnes som sentrale i stormingen av kongressen 6. januar 2001.

På sosiale medier raser nå diskusjonen om trakasseringshistorien er reell eller «noe mer».