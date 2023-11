Busettar på Vestbreidda: – Me skal gjere det me meiner er riktig å gjere

– Du kallar dette for Samaria?

– Ja, sjølvsagt. Dette er den vestlege delen av Samaria, seier Motti Isaak.

Han er fullt i gang med å forklare korleis det fungerer i Karnei Shomron, ein busetnad full av jødiske israelarar som ligg på midten av den okkuperte Vestbreidda.

Denne omstridde delen av Midtausten er framleis heim til mange palestinarar.

Nokre israelarar kallar denne nordlege delen av Vestbreidda for Samaria, og den sørlege for Judea. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

FN har ei rekke gonger slått fast at slike israelske busettingar på Vestbreidda er ulovlege, mellom anna i 2016 i FNs mektigaste organ, Tryggingsrådet.

Likevel har utviklinga halde fram. Berre dei siste åra er mange tusen nye busetnader blitt godkjente.

Det fører til ny kritikk frå FN og omverda, og det skaper sinne blant palestinarar som meiner deira land blir okkupert bit for bit.

Karnei Shomron ligg på den okkuperte Vestbreidda, og er ein av mange israelske busetnader der.

– Frigjorde område

For mange palestinarar er okkupasjonen av Vestbreidda ein årsak til kampen mot Israel.

Men Isaak sitt syn er heilt annleis. Han har Bibelens ord som rettesnor i livet, og kallar Vestbreidda for Samaria og Judea. Samaria ligg nord, og Judea sør, for Jerusalem.

– Det her er ein av de gamle bibelske deler av Israels land, kor me kom tilbake og frigjorde områda etter Seksdagarskrigen i 1967, seier Isaak.

Biletet viser israelske soldatar i Sinai, Egypt, under Seksdagarskrigen i 1967. Foto: Anonymous / AP

Seksdagarskrigen var då Israel tok landområda som er Vestbreidda og Gazastripa, og gjorde at 300.000 palestinarar måtte flykte frå heimane sine.

I dag har desse flyktningane og etterkommarane deira blitt til nesten 6 millionar menneske, melder AP. Dei fleste bur i Gaza, Libanon, Syria, Jordan og på Vestbreidda.

– Mange meiner at de okkuperer dette området. Kva tenker du om det?

– Dei som vil seie okkupasjon, dei kan få seie okkupasjon. Det er ok. For oss er dette frigjorde område. Det er bibelske område, som Gud lova det jødiske folk.

I sommar meldte Al Jazeera at Israel hadde godkjent 7000 nye busetnader på Vestbreidda sidan Netanyahu fekk tilbake makta. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Men du legg Bibelen til grunn for ditt syn. Det er jo mange som ikkje har det same synet.

– Kva skal så eg gjere med det? Dette er mitt syn, og me skal gjere det me synest er riktig å gjere. Det riktige å gjere er å bygge opp att det jødiske land, meiner han.

Ikkje uvanlege meiningar

Isaak snakkar nesten norsk, men med dansk aksent. Han flytta nemleg frå Danmark til Israel som 16-åring.

Han plasserer seg sjølv langt ute på høgresida av israelsk politikk, og meiningane hans er ikkje representative for alle.

Men dei er heller ikkje uvanlege, og statsminister Netanyahu har i det siste støtta planane om auka busettingar i Israel.

Israel er styrt av ei koalisjonsregjering som blant anna inneheld eit ultranasjonalistisk og eit ytre-høgreparti. Biletet er frå eit folkemøte for sistnemnde i gamlebyen i Jerusalem, mai 2023. Foto: HAZEM BADER / AFP

Då han igjen fekk makta i november i fjor, danna han nemleg den mest ytterleggåande regjeringa landet nokon gong har hatt.

Halvparten av plassane i nasjonalforsamlinga Knesset er fordelte på eit ytterleggåande religiøst parti leidd av ultranasjonalistiske busettarar på Vestbreidda, samt to ultraortodokse parti.

På den okkuperte Vestbreidda og i Aust-Jerusalem er det i dag fleire enn 700.000 busettarar, altså omtrent 10 prosent av det israelske folket.

Ein av tre er ultraortodokse jødar som har flytta dit av religiøse grunnar, som Isaak.

Busetnadane varierer frå byar og større samfunn til små klynger med hus. Her er nokre av nybygga. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Men mange er altså sekulære busettarar som har flytta dit på grunn av låge levekostnader og finansielle gode som dei israelske styresmaktene har tilbode dei, skriv Al Jazeera.

Likevel meiner dei fleste som bur der at busetnader er positive for den nasjonale tryggleiken til Israel, ifølge ein studie utført av Pew Research Center.

Barn og barnebarn sendt i krigen

Isaak tek med NRK bort til eit kart over Midtausten, og teiknar og forklarer. Så drar han fingeren frå Israel og austover.

Også Jordan skal bli ein del av Israel i framtida, seier Isaak.

– Men det kjem ikkje til å skje heilt no, det må vente litt, seier Isaak.

Han har mangeårig bakgrunn frå militæret, og no er både barn og barnebarn sendt i krigen for Israel. Det gjer han både redd og stolt.

Isaak viser NRK dei områda han meiner kjem til å bli israelske i framtida. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

– Me gjer dei riktige tinga. Me har oppdratt våre barn til å elske Israel, og å vere villige til å kjempe for Israels land. Og det er det me vil gjere.

– Så om Israel vinn krigen, så er alt løyst?

– Nei, ingenting er løyst. Det er det absolutt ikkje. Men eg har sagt at om me ikkje skal vere nøydde til å leve med ein kniv i munnen for å passe på våre barn og barnebarn, så er me nøydde til å gjere det.

– Me er villige til å gå til krig for å bu i dette området.

Vil ikkje ha fredssamtalar

Sjølv er Isaak ingen tilhengjar av fredssamtalar, og håper at terrorangrepet 7. oktober har sett eit punktum for forsøke å forhandle fred med motparten.

– Dei har vore grufulle, og no blir me endå meir grufulle, seier han om Hamas.

– Me har forsøkt, på alle vis med våre regjeringar, både venstreorienterte og høgreorienterte, å slutte fred med desse menneska.

– Eller som eg seier: umenneska. Det har vore umogleg å få til, og no finst det ingen fredeleg løysing.

Rakettar over Gaza by. Det israelske militæret hevdar at dei har «delt Gazastripa i to». Foto: STRINGER / Reuters

– Du kallar dei for umenneske?

– Absolutt. Dei som gjorde det som skjedde for tre veker sidan. Det dei gjorde der, dei er umenneske.

– Men det er jo også ein forskjell på palestinarar og Hamas?

– Nei, på ingen måte. Eg meiner at alle folk på Gazastripa støttar Hamas i stor stil, påstår Isaak.

Isaak meiner at alle som bur i Gaza er «umenneske» som støttar Hamas «i stor stil». Foto: ANAS BABA / AFP

Sjølv om vi ikkje har noko tal på kor mange som støttar Hamas i Gaza etter den siste eskaleringa, har vi ei meiningsmåling frå 2023.

Denne, utført av Det palestinske senteret for politikk og forsking, viser at 58 prosent av dei som budde i Gaza meinte at Hamas bør representere og leie det palestinske folket.

Dette er altså før gruppa gjekk til angrep på Israel, og gjeld berre dei vaksne med stemmerett.

Nesten halvparten av dei som bur i Gaza er barn.