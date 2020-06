Busch: – Sverige har bevisst tillatt stor smittespredning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det store antallet som nå sørger over at de har mistet noen i løpet av denne våren, er et resultat av at Sveriges regjering med overlegg har tillatt en stor smittespredning i Sverige, sa hun i en partilederdebatt på SVT søndag.

Det skriver den svenske kringkasteren i en nettartikkel.

Så langt er det rapportert 4656 dødsfall i Sverige som følge av covid-19. Det er fire ganger mer enn Norge, Danmark og Finland til sammen.

Når det gjelder antall tilfeller per million innbyggere, har Sverige det femte høyeste koronadødstallet i hele verden.

Sverige valgte en mindre restriktiv linje enn mange andre land i kampen mot viruset. Tanken var å begrense smittespredningen og beskytte risikogrupper, heller enn å prøve å stanse smittespredningen helt.

Löfven: – Har både lyktes og mislyktes

Statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna sa at regjeringen både har lyktes og mislyktes med sin strategi.

Statsminister Stefan Löfven ankommer SVTs lokaler for å delta i partilederdebatten om korona søndag kveld. Foto: Jonathan Näckstrand/TT NYHETSBYRÅN

– Vi ønsket ikke en rask økning og det klarte vi. Helsevesenet må ha de rette ressursene, og vi har vi lyktes med. Vi ville også beskytte de eldre, men vi har ikke lyktes med det, sa Löfven.

I Sverige fikk koronaviruset spre seg på aldersinstitusjoner. Svenske helsemyndigheter har tidligere tatt selvkritikk for at de ikke greide å isolere sine eldre på et tidlig tidspunkt.

– Vår største feil er at så mange har omkommet i eldreomsorgen. Vi burde ha testet flere enn det vi har gjort, sa statsministeren.

LES OGSÅ: Sverige har verdens høyeste koronadødstall

Kaller Sverige «lederløst»

Partilederdebatten var den første i Sverige under koronakrisen. Så langt under krisen hadde konfliktnivået i politikken vært lav, og Busch selv sa for en drøy måned siden at nå ikke var det «rette tidspunktet å stille spørsmål ved befalshaveren».

Søndag tok Busch av silkehanskene og kalte regjeringen i Sverige «dysfunksjonell», og Sverige for «lederløst».

– I februar lot de titusentalls svensker lande på Arlanda fra områder som allerede hadde en stor smittespredning. Siden lot man dem gå rett ut i samfunnet, sa Busch.

I debatten fastholdt Löfven at Sverige har valgt riktig strategi under koronakrisen. Han mener at man bør vente med å sammenligne dødstall mellom forskjellige land før man ser det endelige resultatet.

– Vi lærer mer og mer mens vi gjennomgår pandemien. Selvsagt var det ingen som bevisst sørget for at spredningen økte, tvert imot, sa Löfven.

Økende oppslutning

Til tross for kritikk har Socialdemokraterna hatt en økende oppslutning i Sverige under koronaepidemien.

På en ny meningsmåling mandag gjør partiet et nytt hopp på 8,7 prosentpoeng på det siste halvåret, skriver Aftonbladet. Partiet er nå størst med 33,7 prosent, en økning fra 25 prosent i november 2019.

Foruten Moderaterna som går fra 18,4 prosent i november i fjor til 20,1 prosent på den siste målingen, har alle de andre partiene i den svenske riksdagen gått tilbake det siste halve året.

Sverigedemokraterna gått mest tilbake med 5,6 prosentpoeng og har nå 17,1 prosent oppslutning.