Bulger lå 12 år nest øverst på FBIs ettersøkt-liste – bak bin Laden

Mafialederen James Joseph «Whitey» Bulger jr. ledet den beryktede Winter Hill Gang i Boston fra 1979 til han rømte fra byen i 1994. Tirsdag ble han funnet død på fengselscellen sin. Han ble ifølge New York Times drept av minst to medfanger.

Han lå i 12 år nest øverst på FBIs liste over mest ettersøkte. Over han på lista stod Osama bin Laden.

Da han ble arrestert i 2011, var han siktet for blant annet 19 drap, medvirkning til drap, salg av narkotiske stoffer, hvitvasking av penger, heleri og utpressing. For dette ble han dømt til to livstidsdommer.

Bulger eskorteres fra et helikopter få dager etter at han ble arrestert. Foto: Stuart Cahill / AP

Startet tidlig

Bulger ble født utenfor Boston, Massachusetts, i 1929. I en alder av 14 år ble han arrestert for første gang. Innen det hadde han allerede blitt med i gjengen «Shamrocks», og ble dømt til å sone på en ungdomsinstitusjon for tyveri, ran, overfall og forfalskning.

Det var allerede i ung alder at Bulger fikk kallenavnet «Whitey». Han fikk kallenavnet av det lokale politiet i nabolaget han bodde i, på grunn av det blonde håret hans.

Bulger var aldri noen tilhenger av tilnavnet. Han foretrakk å bli kalt «Jim», «Jimmy» eller «Boots» (støvler). Han ble kalt Boots fordi han i ungdomsårene pleide å ha på seg høye cowboystøvler, gjerne med en foldekniv gjemt i skaftet.

En av gangene Bulger ble arrestert av politiet i Boston. Dette bildet er fra 1953. da var han altså 23 år gammel. Foto: HANDOUT, Anonymous / Ap

Beskyttet av politiet

Flere kilder hevder at grunnen til at Bulger unnslapp arresten i så mange år, var at han ble beskyttet av det føderale politiet, FBI, i bytte mot informasjon om rivaliserende gjenger og folk i sin egen organisasjon.

– Utallige ganger opp gjennom årene så de den andre veien, og de ga ham faktisk også informasjon som hjalp han å unngå arrest, sa Tom Foley, tidligere politisjef i Massachusetts, til den amerikanske TV-kanalen CBS da Bulger ble arrestert i 2011.

Noen av våpnene som ble funnet i leiligheten til Bulger i Santa Monica i 2011. Foto: Reuters / Reuters

Blant annet hevdes det at FBI lot ham slippe unna med drap, i bytte mot informasjon. FBI-agenten som var kontaktpersonen til Bulger, John Connolly, ble dømt til totalt 50 år i fengsel for lovbrudd knyttet til forholdet mellom de to. Det var visstnok Connolly som tipset Bulger om at politiet nærmet seg, da han rømte fra Boston i 1995.

Connolly ble dømt for drap etter å ha tipset Bulger om at en tidligere «kollega» holdt på å avsløre at Bulger var knyttet til et drap i 1981. Den tidligere kollegaen ble senere funnet drept i bagasjerommet på Cadillacen sin på flyplassen i Miami.

17 år på rømmen

Etter at Bulger rømte fra Boston i 1995, tilbrakte han 16 år i en leilighet i Santa Monica i California, sammen med kjæresten Catherine Greig.

Han skal ha beskrevet tiden i California som «en 16 år lang bryllupsreise», ifølge TV-kanalen CNN. Naboene til den da ettersøkte mafialederen beskrev paret som stille og høflige, som innimellom hjalp henne å bære inn matvarene hennes.

Paret skal også ha vært på flere ferieturer, blant annet til det beryktede fengselet Alcatraz utenfor San Francisco, hvor de kledde seg ut som fanger, og poserte på bilder.

Da de ble arrestert i 2011, fant politiet 822.000 dollar (ca. 7 millioner kroner) i kontanter, og 30 forskjellige våpen i leiligheten.