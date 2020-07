I en resolusjon vedtatt sent torsdag ettermiddag, kom EU-parlamentarikerne med en klar melding: Budsjettforslaget EU-toppene ble enige om under maratonmøtet som ble avsluttet tidligere denne uken, holder ikke mål.

EU-parlamentet har ingen vetorett over den historiske krisepakken på 750 milliarder euro som ble halt i land tirsdag morgen. Men når det gjelder budsjettet krisepakken er knyttet opp til, vil de ha et ord eller to med i laget.

Trusselen om å nekte støtte til det foreslåtte EU-budsjettet for perioden 2021-2027 ble vedtatt med overveldende flertall i EU-parlamentsbygningen i Brussel torsdag. Mange EU-parlamentarikere mener det 1074 milliarder euro store budsjettet er for lite ambisiøst på fellesskapets vegne på en rekke områder.

De folkevalgte europaparlamentarikerne krever mer penger til helse, forskning, utdanning og klimatiltak, blant annet.

GOD STEMNING: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel, hilste med albuen i EU-parlamentssalen i Brussel torsdag. Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS

I tillegg hevder mange EU-parlamentarikere at forhandlingene sist helg endte opp med alt for svake signaler til Polen og Ungarn. De to landene har vært sterkt kritisert for det mange EU-medlemmer mener er en undergraving av demokratiet og avgjørende rettsstatsprinsipper.

Støtten fra EU-parlamentet er nødvendig for å få gjennom budsjettet. Forhandlingene kan i prinsippet vare ut året. Til tross for den sterke markeringen i dag, og til tross for at parlamentarikerne fikk moralsk støtte fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, er det lite sannsynlig at parlamentet til slutt vil blokkere budsjettet.

De politiske omkostningene ved å stanse noe som er knyttet til den historiske redningspakken EU-lederne vedtok, vil være for stor.