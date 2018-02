Buddhistmunken Hac ber for OL og fred mellom nord og sør

Den kalles for veien der bekymringene forsvinner, den bratte trappen som fører opp til Sang Won-sa klosteret inne i den vakre Odaesan nasjonalpark i Gangwon-do fylket øst i Sør Korea.

På 900 meters høyde i fjellene nord for de travle turiststedene rundt OL-anleggene i Pyeongchang, holder rundt 20 munker til, i det som er et av Koreas eldste buddhistklostre.

Sang Won-sa-klosteret ligger svært vakkert til i fjellene nord-øst i Sør-Korea Foto: Jurij Linkevitsj

Nordkoreanerne ville brenne klosteret

– Klosteret regner sin historie tilbake til år 750 sier Hac Ry-ang til NRK, etter at han har avsluttet en flere timer lang bønnestund.

Selv om det må ha vært en kraftanstrengelse å holde det gående med både sang, resitasjon og tromming, så tar han seg tid til å fortelle litt om klosterets dramatiske historie.

–Under starten av Koreakrigen i 1950 kom nordkoreanske soldater hit, og de ville brenne ned klosteret sier Hac Ry-ang. Men én av munkene klarte å overbevise dem om at soldater burde forsvare landet mens munkene kunne forsvare Buddha. Dermed nøyde de seg med å ødelegge en dør.

Sang Won-sa klosteret ble ikke ødelagt under Koreakrigen fra 1950 til 1953 Foto: Morten Jentoft

Religiøst sammensatt land

Det er årsaken til at Sang Won-sa klosteret ligger der i skråningen i den vakre bartreskogen, som et sjeldent symbol på Koreas lange og rike historie - tilbake til tiden da det var et forent land.

Store deler av landet lå i ruiner etter krigen på 1950-tallet, og i dag er det få gamle bygninger å se.

OL-landet Sør-Korea er i dag et religiøst svært sammensatt land, der kristendommen de siste hundre årene har fått økende innflytelse, på bekostning av den tradisjonelle buddhismen. I dag regner vel en 1/4 del av koreanerne seg som kristne, omtrent like mange sier de er buddhister.

Hac Ry-ang holder det gjerne gående i mange timer under sine daglige bønnestunder Foto: Morten Jentoft

Men de gamle buddhistklostrene har en sterk posisjon hos alle koreanere, som kulturbærer gjennom vanskelige tider.

– Jeg mener at vi i dag har et godt forhold mellom ulike religiøse grupper sier Hac Ry-ang. Her i Sør-Korea feirer vi både den kristne jul og Buddhas fødselsdag, og det er et tegn på at det ikke er konfrontasjon mellom de ulike gruppene sier han.

Ber for familien og fred

Song Young-Me har besøkt Sang Won-sa-klosteret mange ganger og ber for sin familie og for fred Foto: Morten Jentoft

–Ja, jeg har bedt her i dag, for at familien skal min skal være lykkelig, og for fred i landet vårt sier Song Toung-me, som NRK møter etter at hun har vært en kort stund inne i tempelet der Hac Ry-ang framfører sine bønner.

Hun er her i området på grunn av de olympiske lekene i Pyeongchang, men sier at hun har besøkt tempelet mange ganger tidligere.

De fleste besøkende legger igjen litt penger eller kjøper noen symbolske lys eller poser med ris, for å støtte driften av klosteret.

Selv om Sang Won-sa-kloster ligger langt inne i en dal, så er det i dag mulig å komme seg nesten helt fram med bil, hvis de er villig til å betale en ganske stor avgift. De siste ti minuttene må du gå bratt oppover til selve klosterområdet, der Hac Ry-ang har holdt til i snart 20 år.

Korrespondent Morten Jentoft i trappen opp til Sang Won-sa-klosteret, der man kan legge igjen alle sine bekymringer Foto: Morten Jentoft

Olympiaden har skapt håp om fred

– Jeg ber hver dag for Olympiaden, at det skal gå bra. Jeg er veldig interessert i dette, dette skjer jo her i PyeongChang-området så dette er viktig for oss som bor her, sier den blide munken.

Klokkene i Song Won-sa har ringt for fred gjennom store deler av Koreas urolige historie. Nå er det tenkt et nytt fredshåp, etter at OL har brakt nord- og sørkoreanere sammen, i alle fall for en kort stund.

Holder Buddha sin hånd over forsøkene på å få til fred i Korea? Foto: Jurij Linkevitsj

–Dette kan være en god start og det kan hjelpe til med å få til kommunikasjon med Nord-Korea sier sjefsmunk Hac Ry-ang

–Så du håper på fred?

–Ja, «peace», sier han på engelsk, mens han smiler og samler håndflatene på buddhistisk vis.