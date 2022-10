Brutalt drap ryster Frankrike: Lola (12) ble funnet voldtatt og drept i plastkoffert

Ifølge nyhetsbyrået AFP er den hovedmistenkte en 24 år gammel bostedsløs kvinne med psykiske lidelser. Hun ble arrestert i forstaden Bois-Colombes på lørdag.

Kvinnen ble sett på overvåkingsbilder fra området rundt boligblokken hvor Lola bodde, i den nordlige delen av Paris.

Den siktede kvinnen skal ha innrømmet å ha fått husly og hjelp til å flytte den døde jenta av en 43 år gammel mann. Så langt er seks personer pågrepet i saken.

Ble funnet av bostedsløs mann

Kilder oppgir til AFP at Lola ble funnet av en bostedsløs mann, krøllet sammen under noe sengetøy i en plastkoffert bak boligblokken.

12-åringens far, som jobber som vaktmester i bygget, hadde fattet mistanke mot kvinnen allerede på ettermiddagen. Han hadde tidligere sett kvinnen snike seg inn i bygget og vært urolig.

Kvinnens forsvarsadvokat Alexandre Silva sier den siktede kvinnen nekter straffskyld, og uttrykte sympati med Lolas pårørende. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Ifølge aktor i saken skal kvinnen flere ganger ha endret historien sin om hendelsesforløpet.

Til slutt skal hun imidlertid ha innrømmet å ha brakt den unge jenta til søsterens leilighet – i samme boligblokk. Der skal kvinnen ha tvunget Lola til å ta en dusj. Deretter skal hun ha voldtatt og drept den 12 år gamle jenta, for så å gjemme kroppen i kofferten.

Obduksjonen viste at 12-åringen hadde skader på halsen og trolig har dødd av kvelning.

Hun skal også ha hatt mindre knivskader andre steder på kroppen. På undersiden av føttene hennes var tallene «0» og «1» skrevet i rødt.

Psykologisk krisestab

Miljøet rundt Lola er rystet og skolen har fått på plass en psykologisk krisestab for de ansatte og elevene.

– Datteren min har det ikke bra i dag, hun vil ikke gå på skolen, forteller en mor til AFP.

– Det som er viktigst nå er at den hovedmistenkte er arrestert. Det er ingen psykopat som lusker rundt i gatene i dette nabolaget, sier borgermester Francois Dagnaud i den 19. bydelen i Paris.

– Selvfølgelig er det overveldende for alle at et 12 år gammelt barn kan dø under disse omstendighetene, la han til.