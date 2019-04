Brunei har innført strenge sharialover

Sultanen av Brunei trosser all kritikk og har innført nye, strenge sharialover i det asiatiske landet. Dødsstraff ved steining eller amputasjoner venter den som bryter den nye loven.

Det inkluderer voldtekt, utroskap, homofili, ran og fornærmelse av profeten Muhammed.

Den nye loven innfører også pisking som straff for abort og amputasjon som straff for tyveri og gjør det til et lovbrudd å eksponere muslimske barn for andre religioner enn islam.

– Alle som kommer til å besøke landet vårt kommer til å ha en herlig opplevelse, og de kommer til å nyte det trygge og harmoniske miljøet, sier Bruneis søkkrike sultan Hassanal Bolkiah, som har styrt landet eneveldig de siste 51 årene.

– Jeg vil ha et sterkere Islam, fortsetter han.

Sultan Hassanal Bolkiah styrer eneveldig og disponerer over en enorm privat formue, ifølge Store norske leksikon.

Sultan av Brunei Hassanal Bolkiah vil ha et sterkere Islam og har innført dødsstraff i nye sharialover. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters

FN kritiske

FN og en rekke menneskerettsorganisasjoner er sterkt kritiske til de nye lovene.

– Jeg appellerer til regjeringen om å stanse iverksettelsen av den drakoniske nye loven som vil være et alvorlig tilbakeslag for folket i Brunei, sa FNs menneskerettighetskommissær Michelle Bachelet tidligere denne uka.

USAs talsperson i utenriksdepartementet, Robert Palladino, kritiserte Bruneis beslutning om å gjennomføre de nye islamske lovene som tillater dødsstraff for utroskap og homoseksualitet. Han viser til FNs konvensjon.

– Beslutningen til Brunei om dødsstraff er i strid med internasjonale menneskerettigheter. Det handler om tortur, eller annen grufull, umenneskelig, nedverdigende behandling og straff, sier Robert Palladino i en uttalelse.

Loven ble først kunngjort for seks år siden, men det har tatt tid å iverksette på grunn av motstand fra menneskerettighetsgrupper og arbeidet med de praktiske detaljene. Nå er den altså trådt i kraft.

Brunei ligger på øya Borneo sørøst i Asia og er en selvstendig stat og sultanat. Hassanal Bolkiah har vært regjerende sultan av Brunei siden 1967.

Boikott

Etter at Brunei innførte dødsstraff for homofili har skuespiller George Clooney engasjert seg og satt i gang en boikottkampanje av hoteller som har forbindelser til Brunei. Artisten Elton John har også gått ut og støttet boikotten.

Skuespiller George Clooney og artisten Elton John oppfordrer til boikott av hoteller som har forbindelser til Brunei. Foto: Karen Bleier] [valerie Macon / AFP

