Brukte 330.000 skattekroner på taxi, trekker seg fra valget

Bakgrunnen er avsløringer i Aftonbladet om at Jakobsson har latt skattebetalerne betale for hans private drosjereiser, overnatting for familien på reiser, og en reise til partileder Jimmie Åkessons såkalte «glitterfest» i februar i år.

Ifølge avisen har Jakobsson på under fire år i Riksdagen brukt over 330.000 kroner på drosje.

Flere hundre av reisene var mellom hjemmet i Sörmland og arbeidsplassen i Riksdagen, en strekning på over 80 kilometer. Dette til tross for at han hadde et årsreisekort hos SJ (Statens Järnvägar) til 83.000 kroner, som Riksdagens bekostet. Men han foretrakk ofte taxi, selv på dagtid når toget gikk, og en tur kostet mellom 950 og 1600 kroner.

Til sammen skal Jakobsson ha tatt taxi til og fra jobb for 130.000 kroner.

Dyr ishockeykamp

Også taxiregningene for private reiser til venner og nattklubber havnet hos Riksdagen.

Ved ett tilfelle tok han taxi for å se ishockeylaget AIK spille kamp, en tur som kostet 1180 kroner.

Han forklarer til Aftonbladet at han under hockeykampen hadde møter med ulike bedrifter.

– Vi hadde møter, selv om jeg ikke husker alle. Jeg vet det var ulike bedrifter som ville ha et møte og snakke, og så skulle vi se på kampen samtidig, sier Jakobsson til Aftonbladet.

Deretter gikk drosjeturene videre utover kvelden og natten til flere adresser i Stockholms-området, til det som Jakobsson medgir var private fester.

Aftonbladet har fått dokumentasjon på en rekke lignende festkvelder. Opptil fem-seks taxiturer i løpet av en natt er registrert. På under et døgn i november i fjor brukte den nå avgåtte skolepolitiske talsmannen 3100 kroner i offentlige taxipenger.

Trodde han kunne bruke Riksdagens system

Jakobsson sier til avisen at han trodde at han kunne bestille private taxireiser gjennom Riksdagens bestillingssystem, og at de private taxiturene ikke ble belastet Riksdagen, men delt opp i en privat og en offentlig del.

– Jeg trodde helt ærlig at man kunne bestille private reiser, og i etterkant har jeg ikke hatt 100 prosent kontroll på hvordan det har fremkommet på regningene, sier han.

Han unnskylder seg også med at han er ukjent i Stockholm, og at han har vært usikker på hvilke taxiselskap som har vært trygge å bruke og ikke. Han forteller at han var skremt av historier som har vært fremme i mediene.

– Det har selvsagt skremt meg som bor på landet, for jeg kjenner ikke Stockholm, sier han.

Han oppgir også utrygghet som en av årsakene til at han valgte å ta taxi fremfor tog til jobb. Han syntes det var skummelt å gå gjennom Centralstationen i Stockholm på grunn av det han beskriver som en utrygg tilstand i hovedstaden, i tillegg til at han ikke kunne stole på SJ.

Ønsker å rette opp feilen

Jakobsson har tidligere rettet kraftig skyt mot «økonomisk lettsindige politikere».

I en pressemelding tirsdag kveld sier politikeren at han ønsker å rette opp feilene han har begått.

– Til tross for dette opplever jeg at anklagene og mistankene mot meg tar opp plass som våre partiledere trenger for å kommunisere vår politikk, skriver han.

I sommer ble et tyvetalls av reisene som stammer fra 2017 og 2018 definert som private av Riksdagens administrasjon, og Jakobsson skal tilbakebetale kostnadene for disse. Etter Aftonbladets avsløringer har Jacobsen varslet at han vil betale for enda flere reiser.

Jakobsson har vært trukket frem som en mulig fremtidig partileder, etter Jimmie Åkesson.

SD har tidligere uttalt etter hvert som pressen har gravd dypere ned i taxiregningene at tilliten til Jakobsen er svekket, og i kveld valgte han altså å trekke seg som kandidat for Sverigedemokraterna, fem dager før valget.