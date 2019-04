Brukte 23 minutter på å finne brannen 

Franske myndigheter etterforsker nå brannen i Notre-Dame. De vil finne brannårsaken samt kartlegge hendelsesforløpet så grundig som mulig.

Et av spørsmålene de vil ha svar på er hvorfor det tok så lang tid før brannmannskapene kom i gang med slukningsarbeidet.

Rémy Heitz fra den franske påtalemyndigheten uttalte tirsdag at det tok tid før brannen ble oppdaget, selv etter den første brannalarmen ble utløst.

Spiret på Notre-Dame kollapser. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

– Det vi vet så langt er at den første alarmen gikk klokken 18.20. Det førte til at prosedyrene ble fulgt og det ble forsøkt å verifisere et branntilløp, men det ble ikke funnet, forteller Heitz til avisen The Daily Mail.

Etter den første alarmen gikk flere personer opp i katedralen for å sjekke under taket uten å se noen tegn til branntilløp.

En av dem som undersøkte uten å oppdage brannen var en fast annsatt branntjenestemann.

Først da den andre alarmen ble utløst, klokken 18.43, ble brannen oppdaget, skriver The New York Times. Da hadde flammene allerede rukket å spre seg.

Brannen i Notre-Dame oppsummert Du trenger javascript for å se video.

Vurderes som en ulykke

50 etterforskere arbeider nå med saken, men de har ennå ikke fått gå inn i katedralen av sikkerhetsmessige hensyn.

Den verdenskjente katedralen har fått omfattende skader. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Brannen blir foreløpig vurdert som en ulykke, men siden det er en pågående ettersøking kan foreløpig ikke andre årsaksforhold utelukkes.

Bildene viser en messe i 26. juni 2018 og katedralen etter brannen. Ludovic MARIN / AFP

Etterforskerne har avhørt rundt 30 personer etter brannen i Notre-Dame-katedralen. En kilde ved påtalemyndigheten i Paris opplyser at de fleste av de 30 som er avhørt, er arbeidere jobbet med restaureringsarbeidet på katedralen.

Hyller brannmannskapene

Det kjente landemerket i Paris fikk omfattende skader i den voldsomme brannen. Hovedkonstruksjonen i stein står fortsatt.

Franske myndigheter sier at det var brannmannskapenes fortjeneste at ikke katedralen nå ligger i ruiner. Det skriver avisen The Guardian.

Brannmannskapene stanset brannen fra å spre seg til de to klokketårnene. Foto: Thierry Mallet / AP

500 personer fra brannvesenet i Paris kjempet intenst mot flammene. I nærheten av brannen skal temperaturen ha holdt opp mot 800 varmegrader.

Flere av dem risikerte sine egne liv da de gikk inn i katedralen for å unngå at brannen spredte seg til klokketårnene i den vestlige fløyen.

Hadde de ikke gjort det ville brannen spredt seg ytterligere og katedralen hadde sannsynligvis blitt fullstendig nedbrent, tror Laurent Nunez som er statssekretær ved det franske innenriksdepartementet.

De franske brannmannskapene roses for sin innsats. Foto: Benoit Moser / AP

Notre-Dame var, ifølge franske myndigheter, mellom 15 til 30 minutter fra totalødeleggelse.